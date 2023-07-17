首隻H股93年掛牌　港交所前主席李業廣稱為港帶來150年最大機遇

港交所（0388）前主席李業廣指出，國企H股30年前開始來港上市，關鍵在於時任國務院副總理朱鎔基聽從進言，讓計劃來港上市的國企全面採納國際會計準則，為H股成功上市至為關鍵。



據《明報》報道，李業廣於上周五（14日）與傳媒會面時，憶述於1991年內地逐步邁向市場化，亦需要引入外資更新設備及技術，可是當時內地外匯儲備僅為217億美元，不足以滿足企業需求。聯交所於1992年向內地提交建議讓國企來港上市集資，其後並獲與朱鎔基會面，成立10人小組跟進，李業廣為港方5人小組成員組長。

青島啤（0168）為首家在港集資上市的國企。其掛牌日期為1993年7月15日。李業廣指出目前內地外匯儲備為3萬多億美元，有部份是透過港交所募集；又指中資股對港股市場影響大，現時合共佔港股整體市值約76%，成交額佔比更達到87%。明言這令香港獲得150年來最大機遇，若無H股亦不會有今日地位。

透過本港國際會計師行改編符國際準則報表

李業廣又指出當年H股來港上市前，有不少問題，因為當時內地尚未有《公司法》，懂得國際會計準則的人數亦少，多不贊成一步到位推動國際標準。因此建議借助在港的6大國際會計師行改編成符合國際準則的報表。

李業廣又指出隨著金磚五國計劃發展共同貨幣，而香港市場亦實施雙幣制，以及全球多國正推動去美元化，可為香港帶來第2個百年機遇。