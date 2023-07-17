中國恒大兩年淨虧損近6000億人幣　去年底負債總額逾2.4萬億

中國恒大﹙3333﹚公告補發業績，集團截至2022年12月31日止年度淨虧損合計1,258.1億元，如計及2021年虧損4,760.4億元，兩年合計虧損5,820億元（人民幣，下同）。

去年收入為2,300.7億元。

2022年全年，集團實現合約銷售金額317億元，合約銷售面積390.4 萬平方米，全年累計銷售回款357.9億元。截至2022年12月31日，包括完全竣工及在建的在售項目累計到達1,241個。

負債總額24374億人幣

截至2022年12月31日，集團負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7,210.2億元後為17,163.9億元，而手持流動現金再降至43.34億元。

同時，集團擁有土地儲備2.1億平方米。此外，集團還參與舊改項目79個，其中大灣區55個（ 深圳34個），其他城市24個。

至於重大訴訟，截至2022年12月31日，恒大標的金額3,000萬以上未決訴訟案件數量共計1,519件，標的金額總額累計約3,953.96億元。

獨立核數師報告無法對恒大的綜合財務報表發表意見。集團繼續暫停證券買賣。