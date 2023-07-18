美國外賣送遞業出狀元　去年收入近90萬元　成功皆因豪客多？

新冠疫情爆發以來，消費者對外賣需求出現爆發式增長，消費者對外賣平台及送遞員需求應運而生。一般人會認為，外賣送遞員收入未必太豐厚；但所謂行行出狀元，美國有外賣送遞員全年收入可接近90萬元！為何收入如此高？外媒與這位傳奇人物訪問，並分享其個人成功之道。



據《Business Insider》日前報道，一位名為Ronald Coleman﹑於外賣送遞平台Doordash任職的外賣送遞員，於2020年加入該平台，至今已完成2.4萬宗外賣送遞工作。於2021年搬遷至渡假勝地夏威夷後，仍繼續在該平台送遞外賣。該年其年收入為7.3萬美元（約56.94萬元），去年更增加至11.4萬美元（約88.9萬元）。其本人更預期今年年收入進一步增至12萬美元（約94.2萬元）。

夏威夷是著名旅行渡假勝地月，圖為當地檀香山。（來源：twitter@KhalidA98125596）

個人工作道德屬成功關鍵

為何Ronald Coleman可以透過送外賣賺取數十萬元收入？他解釋其成功在於個人工作道德。他指出要保持連續性﹑減低其不專注情況，了解其身處的市場環境，以及指出為客戶提供具質素的顧客服務同樣重要。

他又解釋其在夏威夷擔任外賣送遞員取得高收入的原因，在於當地顧員願意支付貼士﹑即小費。他指出當地顧客支付的小費相當可觀，試過在一宗價值5.5美元的訂單，獲得112美元小費；又試過在一宗13美元的外賣訂單，獲得50美元小費。

為何在夏威夷的顧客出手如此闊綽？Ronald Coleman分析或與當地顧客多為旅客，在旅行中更願意支付較高額小費。不過他亦指出並非所有顧客均會付小費，所以不應存在定可獲得的心態，又指出收取小費並無策略可言。他亦指出作為外賣送遞員會致力讓自己獲得較高評價，包括讓會向客戶透露其訂的外賣於運送途中最新情況，若送一般貨品時，若發現客戶希望訂購的產品已無貨，會容許客戶另訂其他貨品。