投委會推「錢家 e 理財」動畫　培養學生良好理財習慣

投資者及理財教育委員會（投委會）推出全新「錢家 e 理財」動畫，取材時下學生的流行話題及生活情節，引導他們思考在打機課金、追星應援，以及了解網絡安全的正確態度，並提供至醒貼士，讓學生培養良好的理財習慣。觀看動畫後，學生可透過完成相關工作紙，深化所學到的理財知識。

「錢家 e 理財」動畫及工作紙的主要對象為高小及初中學生，而教育局為此資源的支持機構。

第一集：打機課金大危機

電子遊戲有趣好玩，建議家長除了要與孩子約法三章，控制玩樂時間外，亦要避免孩子為打機無止境「課金」，花錢追求遊戲中的裝備，懂得適可而止，才可以真正享受電子遊戲帶來的樂趣，否則只會為自己帶來超支的煩惱。

Dos: 保持理性、量力而為

Don'ts: 衝動消費、沉迷心態

錢家 e 理財貼士：

● 控制打機時間

● 訂好開支預算

● 不要盲目課金

● 懂得適可而止

第二集：追星要精明

支持自己欣賞的偶像，例如出席偶像活動、購買或收藏偶像商品以示支持，是一件開心事！然而，金錢不是證明支持偶像的唯一渠道。追星要理性，衡量自己的負擔能力，分配時間和金錢，透過儲蓄達成目標，做個精明小「粉絲」。

Dos: 適可而止

Don'ts: 借錢追星

錢家 e 理財貼士：

● 追星要理性

● 分配時間勿沉迷

● 衡量負擔能力

● 應援量力而為

第三集：網絡安全要留神

網絡世界真假難分，假網頁、假賣家充斥市面，騙徒一旦騙去金錢後就會失聯，受害人要追討

甚有難度。對於網上金錢交易，以及自己的個人資料，特別是證件號碼和銀行戶口資料，一定

要謹慎處理，以免蒙受損失。

Dos: 認清官方渠道網購、小心處理個人及銀行戶口資料

Don'ts: 隨便使用父母的信用卡、貪小便宜、胡亂購買陌生人出售的商品

錢家 e 理財貼士：

● 網絡世界真假難分

● 網上購物要留神

● 小心處理個人資料

● 提防網上騙局招損失