ACCA報告︰中企將「監管變化、法律和合規」列風險優先事項首位

ACCA（特許公認會計師公會）發表題為《中國國有企業的風險文化》特別報告，指出中國受訪者將「監管變化、法律和合規」列為風險優先事項的首位。同時，74%的中國受訪者對財會專業人士能夠量化難以衡量的風險充滿信心，及69%的中國受訪者認為財會專業人士能夠幫助企業更好地評估非金融風險，包括環境、社會和公司治理（ESG）風險。

是次報告以ACCA於4月公布的全球研究報告《風險文化： 建立韌性並把握機遇》為基礎，從國有企業角度作出深入研究，除了以全球線上問卷方式進行，更結合互動交流內容，於2022年10月開始，其後每三個月通過ACCA的季度全球經濟狀況調研更新。於2023年的首兩個季度，人才短缺和人工智能成為ACCA全球會員的前三大風險重點。

截至2023年7月，全球的風險和財會專才的主要風險重點，以「監管變化、法律和合規」為首，其次是「技術、數據、網路安全」及「人才短缺、技能缺口、員工挽留」。對比其他地方，即使中國受訪者也是將「監管變化、法律和合規」列為最大風險優先事項，但與其他風險事項的差距，比其他地方更大。

ACCA中國區公共事務總監錢毓益表示：「過去三年，我國實施了國企改革三年行動，改革成果十分顯著，國有企業在中國經濟發展中發揮的作用越發明顯。2023年，新一輪改革啟動，今天的國有企業將以加快建設世界一流企業，打造行業領軍企業為自己的使命和願景。國有企業也將積極地與國際國內具有先進水準的企業對標，切實提升企業的核心競爭力。在全球化過程中，國有企業是商業的主體，也是推動社會文化和治理的重要力量。他們與世界各國的企業交流合作，充分吸收國內外企業文化的優秀部分；另一方面也把中國的東方傳統繼承下來和推廣出去。在不斷的融合和創新中，實現東西方文化的對接和理解，也將中國的力量和智慧貢獻到全球治理中。」

制定有關報告的ACCA風險管理與公司治理總監Rachael Johnson表示：「在後疫情時代，中國國有企業面臨複雜的全球挑戰。這份報告結合了ACCA中國會員和國際專家的觀點，為中國企業的全球化之路提供宏觀視角，同時為政策制定者提供寶貴參考，以及對全球學者和研究人員在研究中國企業時提供獨特洞察。」