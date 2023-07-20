1個月拆息突破5.2厘！　分析︰倘美下周加息　港P或升最多0.25厘

1個月拆息今天報5.21%，創近16年新高，分析料若美國下周加息，港P上調機會增加，幅度或達0.125%至0.25%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息升至今日(20日)5.21%，連升4個工作天，創自2007年10月18日(5.54%)後近16年新高，由於利率正常化由去年至今已進行一段時間，銀行體系結餘亦已調節收縮，促使港元拆息回升至追貼美息水平。

美國聯儲局下周議息，雖然美國通脹率已連月下降，並已超出市場預期回落至3%，原則上未必有加息需要以便觀察滯後影響，但有關官員卻表示為了決心把目標通脹壓低至2%又或防止通脹反彈，因此仍有機會繼續加息1-2次，若然下周美國議息後決定仍繼續加息，在現時反映銀行資金成本的港元拆息明顕高於按息約3.5%，加上港拆息已追貼美息，美國加息意味息率或再進一步上升，不排除銀行將因應加息壓力及視乎資金成本而需要上調最優惠利率P，估計加幅仍會溫和介乎0.125厘至0.25厘。

王美鳳指出，由於美國加息期已接近見頂，本港進一步加息幅度有限。﹙資料圖片﹚

即使美再加息 港進一步加息幅度有限

王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘，即使港P因應美國下周加息而上調，但由於美國加息期已接近見頂，本港進一步加息幅度有限，估計是次加息周期的P總加幅未必多於1厘，料今年息率因素對樓市影響已不大。

若銀行追加P 供樓客將受影響

王美鳳指出，拆息近日趨升，供樓人士無論使用H按或P按仍未有受實質影響，因為H按已觸及封頂息，H按現以P按為基準之封頂息率計算按息，今日1個月拆息升至5.21%，H按實際按息仍是以市場主要封頂息3.5%(P-2.25%; P:5.75%或P-2.5%; P:6%)，但若日後銀行追加P，則屆時大眾使用H按或P按的供樓利息均受影響增加。