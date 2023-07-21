MIRROR演唱會｜麥浚龍父親公司　減持協興隆母企　通告提舞台安全

藝人麥浚龍父親麥紹棠旗下、投資控股公司中建富通 （0138）發公告指，將以3,000萬元出售協興隆母企未來文化娛樂的71%股權，並保留餘下29%股權。

未來文化娛樂持股多間公司，包括「興明亞洲」﹙佔72%﹚，其主要提供舞台音響及燈光業務服務，以及「協興隆」佔﹙佔73%﹚，其主要營運舞台工程業務服務。

去年7月底，MIRROR演唱會發生意外，引來全城關注，外界當時將矛頭直指有份參與承辦工程的「協興隆舞台工程」及「菱藝廣告製作」等公司。中建富通事後發表聲明表示對事件震驚，並指出協興隆僅為間接非全資擁有的子公司，公司於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責，公司亦支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，並期望當局能夠早日查清事故起因。

去年MIRROR紅館演唱會嚴重事故，惹來社會廣泛關注，政府部門亦相繼介入調查事件。（資料圖片）

通告特別強調新主專業知識

未來文化娛樂去年收入6,192萬元，虧損635萬元。

中建富通通告指出，買家為大熊貓集團控股，還特別提到其大股東、擔保人吳錦勝「在建築結構方面擁有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識，與本集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。」

中建富通又指，減持後仍持有未來文化娛樂29%股權，強調「舞台安全乃為本集團其中 一項主要的關注點。」

中建富通補充，出售協興隆母企未來文化娛樂能讓集團精簡現有組織架構，令業務營運更加流暢，並產生更多現金流並改善財務狀況，集團也可專注於其他主要業務。