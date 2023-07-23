瑞房債價暴瀉　上海姑爺地產王國危機　還看親情｜刁佬

今個星期財金界最爆的新聞，莫過於瑞安房地產(0272)債券價格暴瀉，及彭博相關的新聞。集團債務一直高企，卻未到違約邊緣。彭博的一宗新聞，引發大家的遐想，瑞安房地產已委任第三方顧問公司對集團部分尚未償還的優先票據，進行債券持有人身份識別，這與上市公司動用第329條，俗稱「數飛」，向證券行調查股東背景非常相似。通常自動自覺檢查誰持有集團的股票，在股本方面將有行動。檢查債券持有人是誰，令人聯想到是債務重組前，為談判作好準備的前奏？

瑞安對此發表聲明，這只是「常規投資者關係戰略的一部分，以便公司能夠更加了解近年來債券和股票投資者的組成變化。」如果瑞安有恒常檢查的習慣，那真是常規，但似乎會引起市場注意的就不是了，況且瑞安今年的股價及債券價格均大跌，不尋常。一般而言，股價大跌代表市場對公司的未來有所保留；但債券價格大跌，代表市場對公司的還款能力有深切的懷疑。

瑞安的債券不算高息，介乎5.5厘至6.15厘，2026年6月29日到期的債券，現時報54.336，近乎半價，即是如果今天以這個價錢買入，到2026年債券到期，年回報差不多30%。借錢畀到大三分利息，係人都知道這樣的債券價格，反映市場對該公司前景極有疑問。

（資料來源：Bondsupermart，2023年7月21日）

再看看瑞安的財務狀況，實在令人擔心。截至2022年12月31日，流動資產為279.06億元人民幣，流動負債為275.24億元人民幣，流動資產僅僅高於流動負債。值得注意的是流動資產中有一項分類為待售資產，價值24.57億元人民幣，該資產為佛山的7 號土地，如果把這項目剔除，瑞安早已是淨流動負債。

瑞安除了房地產外，還有從事建築的瑞安建業(983)，內地房地產行業不振，建造業亦首當其衝，市值只得3.9億的瑞安建業，同殼股價錢無乜分別，公司掂唔掂，似乎市場已用錢投票。

人稱上海姑爺的羅康瑞，除了與朱玲玲的一段戀情最為人所知外，當年他向父親借10萬元成立瑞安房地產(0272)，變成今天65億元市值的公司也為人稱道，上海新天地的成功，亦引來不少內房仿傚者。刁佬最近從歐遊回港，其中一個很深的體會是，歐洲權貴及貴族多，家族人丁旺盛，田產自然盛，分家後大家各掃門前雪，資產散開後慢慢消亡。當日向父親借錢，鷹君(0041)幾兄弟還未分家，今天上海姑爺落難，其他兄弟會唔會伸出援手？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。