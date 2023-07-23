萬達售萬達電影母企49%股權　中國儒意斥22.6億元人民幣承接

早前宣布配股的中國儒意（0136）發公告，指出旗下上海儒意會以22.62億元（人民幣‧下同）向萬達旗下的北文收購北投49%股權，而北投持有於A股上市的萬達電影的36.5%股份（深圳﹕002739）。中國儒意將於周一（24日）復牌。



中國儒意指出上海儒意於上周四（20日），與北文訂立股權轉讓協議，以22.62億元購入北投49%股份。公司指出於股權轉讓完成後，上海儒意將持有北投49%股權，無意向北投委任董事，無意參與其日常運營及管理，北投將不會成為該公司的附屬公司，其財務業績不會併入其綜合財務報表。同時指出北投將直接持有萬達電影20%，而公司不會直接持有萬達電影股份。

公司指出北文分別由大連合興及王健林本人持有99.76%及0.24%。而大連合興則由王健林及其子王思聰分別持有98%及2%。北投由北文及王健林分別持有98.8%及1.2%。

公司指出上海儒意應於股權轉讓協議簽訂日的次日，向北文支付2億元作為股權轉讓保證金，同時在支持協議項的8億元借款，將於另行指定日期直接轉為代價一部份，餘下12.62億元會在股權協議之先決條件滿足或被豁免前提下，在雙方約定時間前向北文支付。在支付保證金後5日內，北文應完成北投資產重組，以實現北投對萬達電影持股比例為20%。同時北文應於交割日前清理完成北投的債權債務。公司指出交易其中一項，是北文將其持有的6.27%萬達電影股份予公司作質押。

公司表示，截至去年底萬達電影總收入為96.95億元，稅前及稅後虧損分別為18.25億元及19.58億元。