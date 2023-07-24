安聯投資料聯儲局周四凌晨宣布加息0.25厘　不排除當局秋季再加息

美國聯儲局將於香港時間周四（27日）凌晨公布議息結果，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier預期屆時聯儲局將加息0.25厘，又指出美國通脹已見下降，但仍未取得勝利，因此不排除仍會進一步加息可能性。



Franck Dixmier指出美國近期的經濟數據終於能讓美聯儲安心。近期總通脹率和基本通脹率的下降皆是好消息。6 月份，消費者價格指數（CPI）同比上漲3%，漲幅較上個月的4%明顯放緩。核心 CPI 通脹率也從 5 月份的 5.3% 降至 4.8%。零售銷售增長的放緩（6 月份環比增長0.2%，不及預期值0.5%）以及美國勞動力市場的緊張狀態有所放緩，應有助於鞏固通脹的下降趨勢。

儘管如此，Franck Dixmier指出安聯投資預計美聯儲將把利率上調 25 個基點。事實上，現在宣稱美聯儲成功對抗通脹仍為時過早。美國7月份的一年期通脹率預期為3.4%，高於6月份的3.3%，三年期通脹率預期也從6月份的3%微升至7月份的3.1%。這對美聯儲來說是一個預警，當局仍需要保持警惕。美聯儲不能承受核心通脹再次飆升並危及通脹預期的風險，因為截至目前為止，美聯儲一直維持良好通脹預期。因此不能排除當局在秋季加息的可能性。

不過，Franck Dixmier相信美聯儲快要達成其目標，並應向市場傳達利率將重回正常水平，符合物價穩定的目標。在總通脹率有望繼續下降、實際利率持續上升的情況下，將利率維持在一個較高的水平上，應有助於收緊銀根，使美聯儲無需作進一步的干預。

市場普遍預期美聯儲將加息25 個基點。在經歷了 6 月份的大幅調整後，市場終於接受利率將在較長時間內維持在高位，且不再預期美聯儲會在今年內宣佈減息 。Franck Dixmier認為存續期較長的美國國債在穩健的市場條件下將更受投資者的青睞。