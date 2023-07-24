習近平主持中共中央政治局會議　會議稱適時調整優化房地產政策

中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。



會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業。要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。要推動平台企業規範健康持續發展。

會議指出，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，除繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，同時要適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，活躍資本市場，提振投資者信心。

會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出臺促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。

持續深化改革開放

會議強調，要持續深化改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。要堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，解決政府拖欠企業賬款問題。要建立健全與企業的常態化溝通交流機制，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，積極創造市場。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，推動改革開放先行先試。要精心辦好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。