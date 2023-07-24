內地珍珠奶茶店更傾向於美港掛牌？　因A股監管要求更嚴格

面對內地監管要求更嚴謹，珍珠奶茶店或更偏好於美國及香港股市掛牌。《彭博》引述消息指出至少有6家於內地從事珍珠奶茶業務的公司，考慮在海外市場掛牌，包括內地最大奶茶連鎖店密雪冰城，及擁有1,600家門店的新時沏。



蜜雪冰城擁有2.8萬間門店，目前未擬定上市地點。至於擁有6,700間門店的古茗﹑分別擁有6,000間門店的茶百道及滬上阿姨，以及新時沏均計劃在港掛牌。擁有1,860間門店的霸王茶姬則計劃在美國上市。

《彭博》指出內地監管機構早前發布指導意見，禁止部分公司A股上市，報道引述消息指監管機構利用所謂的窗口指導，謹慎地建議依賴特許經營業務模式的公司亦不能在當地上市。

香頌資本董事沈萌指出，食品及飲料連鎖店亦是被禁之到，「特別是那些為擴大規模而燒錢的項目」，「不幸的是，幾乎所有珍珠奶茶製造商均採用這種商業模式」，而「幾乎所有奶茶生產商都處於虧損狀態，因此很難達到A股IPO的標準」。

覓雪去年在深圳申請上市被拒

報道指出於內地擁有2.5萬個網點，於海外擁有3,000個網點的覓雪，消息指出去年在深圳申請上市被拒，目前尚未知悉會否來港上市。覓雪去年計劃在深圳集資9.18億美元。除覓雪外其他公司融資規模不逾5億美元。

報道引述消息指出，茶百島已委託中金負責在港上市計劃，最早於明年進行。公司年收入近360億元人民幣。至於古茗最早於明年在港上市籌3億美元。銷售炸雞及果茶的新時沏最近亦與潛在顧問會面，制定在港上市計劃。