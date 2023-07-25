外匯基金上半年投資收入1100億　余偉文︰投資前景仍不容過度樂觀

金管局公布，外匯基金截至2023年6月底未經審計的財務狀況，上半年錄得1,100億港元的投資收入。

其中債券投資收益580億元；香港股票投資虧損48億元；其他股票投資收益485億元；非港元資產外匯估值下調18億元；及其他投資收益101億元。

2023年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為100億港元及79億港元。

2023年6月底外匯基金的總資產為39,839億港元，較2022年底減少241億港元，而其累計盈餘為6,062億港元。

金管局總裁余偉文表示：「美國通脹自去年有見頂回落的跡象，下降趨勢在2023年上半年仍然持續。市場普遍預期美國利率上升步伐減慢，加上經濟數據顯示美國經濟仍保持一定韌性，投資者情緒趨向樂觀。儘管市場風險曾經浮現，如美國和歐洲的銀行危機以及美國債務上限爭議等，主要股票市場仍維持上升動力，如標準普爾500指數在上半年錄得15.9%升幅。另一方面，受惠主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓外匯基金獲取不俗的利息收入。由於股市及債市均扭轉去年大幅下調的勢頭，因此外匯基金在2023年上半年整體錄得1,100億港元的投資收入。」

他續說：「展望下半年，投資前景仍不容過度樂觀。雖然環球經濟至今對主要央行急速的加息週期表現出一定的韌性，但持續的貨幣緊縮政策以及銀行業信貸緊縮導致經濟衰退的可能性仍是未知之數。再者，通脹的走勢和主要央行的政策利率峰值亦存在很大的不確定性，種種因素都會為投資環境帶來挑戰。地緣政治不穩，包括持續的俄烏衝突，以及主要經濟體之間的緊張關係，更可能隨時引發資產市場的調整和波動。面對這些挑戰，金管局將繼續謹慎管理外匯基金並保持靈活性。我們會繼續通過防禦性措施減低市場波動對外匯基金造成的影響。此外，我們還將繼續多元化投資，進一步穩定外匯基金的回報，並努力實現其長期投資目標。」