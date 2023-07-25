滙豐夥Dowsure豆沙包　推亞馬遜數據為本貿易融資計劃

滙豐宣布，與跨境電商數碼API平台—Dowsure豆沙包合作，攜手推出建基於亞馬遜(Amazon)平台銷售數據的貿易融資計劃，幫助中小企業透過跨境電商渠道開拓國際市場，並滿足電商企業在境內外的融資需求。

Dowsure豆沙包為「亞馬遜賣家貸款計劃」之合作夥伴，滙豐透過與Dowsure豆沙包合作，於內地和香港推出全新融資計劃，藉跨境電商賣家在亞馬遜平台上的銷售、庫存和退款等數據，簡化貿易融資的信貸評估。賣家申請融資時毋須提供財務報表或抵押品，讓中小商戶在拓展網上銷售時，可以更方便和容易的方式取得銀行貸款。

滙豐香港工商金融環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德(Aditya Gahlaut)表示，滙豐與Dowsure豆沙包合作，利用大數據進行貸款審核，根據過往交易、財務及非財務資料作評分，並將之嵌入網上平台，過程接近實時。隨着電子商貿愈趨蓬勃，滙豐將積極支持更多電商賣家擴展業務。

內地海關總署數據顯示，2022年中國跨境電商進出口規模首次突破2萬億元1。目前，中國從事跨境電商的機構超過10萬家2，其中大多為中小企。