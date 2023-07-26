滙豐與和記港口印尼簽備忘錄　推廣香港與印尼海上貿易

香港上海滙豐銀行透過滙豐香港，與PT Hutchison Ports Indonesia（和記港口印尼）簽訂合作諒解備忘錄（備忘錄），共同推廣香港與印尼的海上貿易。

和記港口是在印尼營運耶加達國際貨櫃碼頭（JICT）及高珈貨櫃碼頭（Koja Terminal），其位於印尼最大港口丹戎不碌港，是當地國家級樞紐港，也是進出雅加達和西爪哇工業核心地帶的門戶。

備忘錄由和記港口印尼行政總裁洪妙盈和滙豐香港區行政總裁林慧虹代表簽署，並於香港特別行政區政府今天於印尼舉行的商界午餐會中公布。

根據備忘錄，兩家公司將透過訊息分享、本地和跨境融資，以及市場發展等，共同探索有關香港與印尼海上貿易的機遇和業務合作。

林慧虹表示：「滙豐與和記港口的長期合作是建基於我們的國際網絡優勢、對行業的專業知識；同時，大家都期望為客提供優質的服務。我們很高興透過這份備忘錄，與和記港口展開新合作，攜手釋放印尼港口基礎設施的巨大潛力。」

東盟為香港第二大貿易夥伴

印尼是東盟十國當中最大的經濟體，滙豐環球研究估計，2023年當地經濟增長將達到4.6%。

2022年，東盟是香港的第二大貿易夥伴，僅次中國內地。香港與東盟的商品貿易總額達到1.29萬億港元（1,659.5億美元），相當於香港全球商品貿易額的13.7%。與此同時，香港是東盟與內地商品貿易的重要轉口港，2022年，兩地經香港的轉口貿易額達6,172億港元（791.2億美元）。