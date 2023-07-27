日本央行委員據報或商議調整10年期國債波幅區間　日圓匯價上揚

日本央行將於周五（28日）公布議息結果。雖然央行行長植田和男日前指出，會維持超寬鬆幣政策，但是《路透》引述消息人士指出，若央行委員認為孳息率曲線控制政策的成本開始超出收益，有可能會討論對政策進行微調，包括擴大10年國債孳息率上下波幅區間。

消息人士指出，調整與否取決益收益及成本間能否取得平衡。

每百日圓兌港元最新報5.575，日圓兌美元升穿140關，最新報139.82。

另一方面，市場人士預期日央行於是次會議會按兵不動。安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt和多元資產基金經理Stefan Rittner預計，日本央行在本周舉行的議息會議上維持利率政策不變。

雖然近期通脹數據仍然高企，但已趨於平穩，而全球通脹趨勢正在放緩。因此，日本央行可能會等待更多數據公佈後才確認日本通脹趨勢的走向和可持續性。

許多投資者原本預期 7 月份的收益率曲線控制（YCC）會出現調整。但在日本央行行長植田和男最近發表講話和在媒體上作出評論後，市場預期出現了改變，認為央行不會對YCC 進行調整。因此安聯投資預計市場對日本央行會議的反應將會較克制，尤其近期媒體評論造成市場的大幅波動或已反映市場早已預料到該結果。