最優惠利率｜繼滙豐後　中銀、恒生、渣打亦加P息　幅度0.125厘

美國加息四分一厘，繼滙豐宣布將最優惠利率上調0.125厘至5.875厘，於周五（28日）生效後，其他大行陸續宣布加P。

中銀P息加至5.875厘

中銀香港（2388）宣布自2023年7月31日（星期一）起，港元最優惠利率由年利率 5.75 厘調整至 5.875 厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.75 厘調整至0.875 厘。

中銀港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下，若每日戶口存款結餘（港幣），5,000 元及以上，年利率為0.875%；若低於5,000元，年利率為0%。

該行又指出，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在1,000,000 元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

恒生新P息7月28日生效

另外，恒生（0011）同樣宣布將P息上調0.125厘，由5.75厘上調至5.875厘。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示:「考慮到各方面的因素，包括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘,我們決定上調最優惠利率。」

該行亦上調港元儲蓄存款年利率，儲蓄存款戶口結餘達5,000 港元或以上，年利率將由 0.75厘上調至0.875厘。調整後之年利率如下:

倘綜合戶口之「全面理財總值」達100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變為 0.001%。上述調整將於2023年7月28日起生效。

渣打香港下周一加P

渣打香港宣布，由下周一(31日)起，港元最優惠貸款利率將上調0.125厘，由年息6厘調升至6.125厘。

同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.75厘上調至0.875厘。