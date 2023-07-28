渣打次季稅前基本溢利增27%　中期息6美仙　斥10億美元回購

渣打（2888）公布截至今年6月底止第2季業績，稅前基本溢利按年升27%，若按固定匯率計算升32%至16億元（美元‧下同），派中期息6仙。該行指出將進行新一輪總值10億元回購。



該行又指出在今年上半年稅前基本溢利為33.06億元，按年升25%，普通股股東應佔溢利為21.28億元，按年升20%。法定稅前溢利為33.23億元，按年升20%，母公司股東應佔溢利為23.88億元，按年升14%。

上半年該行收入為90億元，增長14%，按固定匯率升幅為18%。其中淨利息收入增加35%至48億元，按固定匯率基準升幅為4%至42億元；淨息差擘闊35個基點至1.67厘。

期內信貸減值支出1.72億元，按年跌9,200萬元，當中內地商業房地產風險承擔支出8,200萬元。

上季收入增加20%

渣打指出在今年第2季收入增加20%至46億元，若按固定匯率增幅為24%。按固家匯率計算，淨利息收入增加33%至24億元，其他收入按固定匯率基準計算增加15%至21億元。

該行指出季內淨息差為1.71厘，較3月底擘闊8個基點。當中6個基點受惠於息率上升，以及因對沖到期而產生4個基點升幅，但被不利債務及資產組合增加而抵銷2個基點。該行指出季內信貸減值支出1.46億元，按年升8,000萬元，當中與內地商業房地產相關支出為8,400萬元。