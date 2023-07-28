內房｜摩通稱房企業績非股價推動力　呢3樣才更重要！

內房股將於8月底前公布截至今年6月底止中期業績，摩根大通預料撇除虧損企業，內房發展商及物業管理公司上半年分別跌18%及升5%。大部份國企內房將發放全年盈利指引相符的中期業績，可是大部份民企盈利則受壓。該行調低大部份內房及物管股目標價。



摩通指出業績結果已並非內房或物管股股價最大推動力，反而合約銷售﹑政策及生存能力更重要。自政治局會議以來，內房股價累升17%，按近歷次升浪平均升幅的18%。基於銷售仍疲弱，同時放寬房地產措施難即時解決民企內房流動性憂慮，該行偏好公布能符預期寬國企，包括潤地（1109）﹑保利（上海﹕600048）﹑保利物業（6049）及中海物業（2669）。

基於投資者對民企內房的流動性擔憂難以消退，故高啤打值的龍湖（0960）及碧桂園服務（6098）短期反彈能力較大。

摩通指出在就業保障及房價增長預期疲弱的情況，購房者信心成低迷，僅放寬限購或提高負擔能力可能仍無法大幅刺激住房需求。如在2014至2015年的寬鬆周期中，內地自2014年第2季開始放寬限購令，至2015年銷售才明顯復蘇。

該行接洽的投資者均對政治局會議不提及「房住不炒」並不完全感到驚訝，而大多人對此感到懷疑。因政策寬鬆需時才能實現，特別是在宏觀經濟疲弱下，另承認違約的消息﹑對後續重申「房住不炒」擔憂，配售風險，而且部分對沖基金仍對沽空民企內房感到興趣。