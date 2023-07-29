李家超東盟之旅　李澤楷全程力撐　到訪富衛印尼分公司現小插曲

行政長官李家超近日一連7日，率團訪問東盟三國，即新加坡、印尼和馬來西亞。東盟為香港第二大貿易夥伴，人口達到6.64億，發展潛力不言而喻。為隆重其事，今趟訪問，由特首親自領軍之外，商界亦十分捧場，有隨團代表向溫多娜形容陣容「星光熠熠」！

事實上，訪問東盟代表團雲集約30位商界頂尖人物，而其中一位溫多娜特別留意的觸目人物，自然是人稱「小小超」李澤楷。事關，他今次連續五日跟隨特首到訪東盟三國，落力為香港宣傳，隨團代表同溫多娜直言︰「以往我冇見過李澤楷會參加呢啲團，一個大老闆跟咗我哋咁多日，真係好少見！」

李澤楷（右一)與丘應樺局長一同坐2號枱。（商經局Facebook圖片)

「小小超」生意王國遍布世界各地，人脈廣「唔洗多講」，東盟之旅有佢「加持」，絕對是錦上添花。以「小小超」保險王國富衞集團﹙FWD﹚為例，在亞洲10個增長最快的市場中的7個市場經營業務，當中大部分位於東南亞，去年營收近83億美元。

規模如此大，訪問團周三（26日）亦有參觀富衛位於雅加達的總部Pacific Century Place，李家超更獲李澤楷及富衛主席馬時亨親自接待，一行人並於總部大樓前合影。溫多娜收到風，特首到訪時發生一件小插曲。

李家超到訪富衛印尼分公司，由集團高層李澤楷及馬時亨親自接待。﹙資料圖片﹚

原來，特首原定當天早上八點抵達富衞耶加達總部參觀訪問，因交通暢通無阻，加上有警察開路，最終李家超及其團隊較原定時間早了15分鐘抵達，殺「主人家」一個措手不及。事關，當時李澤楷和馬時亨正在樓上會議室親自「打點」，尚未在大堂等候，當聽到特首已到，便立刻衝落樓下。「主人家」當然不是有心怠慢，特首也無責怪，團隊最後在富衞逗留時間比原本多半小時，言談甚歡。

講返商界代表團，隨團代表向溫多娜盛讚道，代表性好強，匯集了本港所有商戶代表，小至廠商會，大至金融精英，「好似中國銀行孫行長、總商會Betty Yuen（阮蘇少湄）、工業總會查毅超、新華蔡冠深，從未見過咁高規格，差不多各行各業頂尖人物，講得出嘅都係度！」