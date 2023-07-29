李家超訪東盟｜馬時亨隨團　形容行程「超超成功」　三領域富商機

疫後「說好香港故事」，重頭戲之一莫過於由特首率領代表團訪問東盟。這趟東盟之旅，一連7日，到訪新加坡、印尼及馬來西亞三地，代表團今日（29日）返港。「團友」之一、富衛集團﹙FWD﹚主席馬時亨接受《香港01》訪問時形容行程「超超成功」，感受到各國正面、友善的接待，特首成功為香港在當地政商界打通網絡，而港人在當地服務業、旅遊業和房地產等領域，尤具開拓商機和市場潛力。



特首率領代表團訪問東盟，獲各國高規格接待。﹙政府新聞處圖,片﹚

李家超率團馬不停蹄到訪東盟三國，今日﹙29日﹚返港，他總結訪問行程稱此行達到三大目標、取得五方面成果，包括一周內與三國不同單位達成33份合作備忘錄和協議、獲馬來西亞延長港人免簽證入境期限等。

港府東盟之旅行程緊湊，隨團的商界領袖之一馬時亨形容是「會接會」，他只能抽空於午飯時間與記者分享訪問的收穫。馬時亨盛讚道，今次由特首李家超帶領「說好香港故事」之旅「『超』﹙李家超﹚超成功」，「特首作風十分親民，我跟佢去三個地方，都好受歡迎，佢Sell﹙推銷﹚香港Sell得好好，無得頂！」

馬時亨﹙中﹚指出，今次由李家超﹙右﹚帶領的出訪團「超成功」。圖左為富衛集團（FWD）創辦人李澤楷。﹙政府新聞處圖,片﹚

獲高規格接待 見三地政商界猛人

馬時亨指出，今次由李家超帶領的出訪團非常有「架勢」，而特首在這次訪問之旅，走訪的每個國家的頂尖商業代表都積極出面接待，十分難得，「好似新加坡，人哋知佢來，帶了咁高規模的代表團，當地所有商界代表都出來，『帶挈』我哋，因為如果無特首帶隊，我哋見唔到人，好似淡馬錫前首席執行官兼總理夫人何晶、淡馬錫首席執行官Dilhan Pillay Sandrasegara，仲有船業大亨張松聲、信和黃志祥弟弟黃志達等！印尼、馬來西亞都一樣，都係最高級商界代表﹙迎接﹚！」

特首周五訪馬來西亞期間，傳來美國決定不邀請他出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議的消息。無可否認，歐美對香港的態度已有變，記者問及東盟又如何時，馬時亨指出代表團在當地十分受歡迎，「東盟一定無呢個問題，十分友善！香港係中國一部份，而這些國家與中國關係好好，所以完全無西方『負面嘅嘢』！」

特首李家超出訪東盟三國爭取香港加入RCEP，訪問新加坡期間與總理李顯龍會面，兩人會晤大約半小時後，再共晉午餐。(政府新聞處)

服務業、旅遊業及房地產業尤有商機

資料顯示，作為香港第二大貿易夥伴的東盟，2012至2021年期間，國民生產總值﹙GDP﹚年均增長率達4.1%，高過歐美發達經濟體，而東盟總人口約6.64億，2021年的GDP約3.3萬億美元，全球排名第五，緊隨美國、中國、日本和德國之後。

面對如此龐大市場，馬時亨表示，三個地方各有特色，有許多機會「印尼好處係夠大，2.8億人口，但GDP低啲，潛力好大；馬來西亞好多華人，佔四分之一總人口，又係好多商機；新加坡唔洗講！」

東盟與中國：中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年7月13日在印尼雅加達出席的東盟外長會議時，與其他東盟外長拍攝大合照。（Reuters）

他續稱，香港人在當地服務業、旅遊業及房地產業有不少商機，「好似印尼遷都，如香港的北部都會區，由基建到融資，都可以用到香港服務！又如旅遊，今次行程有旅遊大亨，又可以做多啲！」

馬時亨透露，已有印尼朋友找他表示有意合作做生意，亦有在印尼訪團中結識了一位富有的印度商人，在交談中得知對方已參加香港吸納人才計劃，並已批准，現正準備來港。他認為，須繼續跟進「唱好香港」，延續今次行程創造的網絡、交易，「無論在商界和政府合作都有成果，有好多嘢﹙可以﹚發生！」

李家超在印尼雅加達，與東盟秘書長高金洪會面。（行政長官辦公室）

李家超訪新加坡



李家超訪印尼



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李家超訪馬來西亞

