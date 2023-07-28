人行指上半年新增貸款15.73萬億元人民幣　按年增2萬億

人民銀行發佈2023年二季度金融機構貸款投向統計報告。截至今年第2季末，金融機構各項貸款餘額230.58萬億元（人民幣‧下同），按年增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年多增2.06萬億元。

人行又指出住戶消費貸款增速回升，經營性貸款保持較快增速。第2季度末，本外幣住戶貸款餘額78.57萬億元，按年增長6.1%，增速比上年末高0.7個百分點；上半年增加2.8萬億元，按年多增6,116億元。本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）餘額18.75萬億元，按年增長12.4%，增速比上年末高8.3個百分點；上半年增加7,171億元，按年多增6,076億元。住戶經營性貸款餘額21.22萬億元，按年增長19.5%，增速比上年末高3個百分點；上半年增加2.3萬億元，按年多增7,591億元。

人行表示截至第2季末，房地產貸款餘額53.37萬億元，按年增長0.5%，比上年末增速低1個百分點；上半年增加1,549億元，佔同期各項貸款增量的1%。房地產開發貸款餘額13.1萬億元，按年增長5.3%，增速比上年末高1.6個百分點。個人住房貸款餘額38.6萬億元，按年下降0.7%，增速比上年末低1.9個百分點。