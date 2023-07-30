福島排核廢水惹起爭拗　如何打亂中國RCEP部署｜伽羅華

日本福島排核廢水成為熱爆話題。雖然國際原子能機構IAEA一再聲稱核廢水對環境影響甚微，環保組織亦會跟進以確保排水程序符合安全標準，但事件仍然遭中國反對，它不單演變為中日貿易的爭拗，有可能影響中國藉區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）擴大本身貿易影響力的部署。

RCEP覆蓋東盟十國，再加上澳、紐、中、日、韓等五國，十五個成員國合計約佔全球人口的三成，相當22億人，也佔全球GDP的三成，約26萬億美元，RCEP入會門檻較低，大部分成員國又與中國有緊密的貿易往來，所以RCEP也被視為有中國特色的大型貿易平台。

在RCEP去年初生效前，東盟已經與個別國家簽署了自由貿易協定，包括中日韓三國，RCEP是這些原有的貿易協議的進一步延伸，該協定冀在未來20年內減少或取消成員國間約九成的進口關稅，但其實有高達八成關稅豁免早已在舊有貿易協議中作出相類安排，所以RCEP的真正意義是在投資、電子商務、知識產權、競爭和政府採購等領域制定共同的遊戲規則，形成一個以中日韓及東盟為主的貿易俱樂部。

福島排核廢水惹起爭拗，或打亂中國RCEP部署．（資料圖片）

RCEP亮點在於能覆蓋中日韓

然而，RCEP號稱以亞洲為基地，但全球人口第一大國印度臨時縮沙未有加入，令其影響力有先天不足之感，所以要提升影響力，RCEP需要吸納更多有實力國家為成員國，以適應各國供應鏈區域化的布局，因為當一個生產流程或零部件涉及RCEP以外國家，這些關稅豁免的程序將變得更加複雜，而且RCEP成員國大多以出口為歐美為主，以中國為例，它與歐美貿易摩擦日漸升溫，製成品有面臨被徵重稅的風險，大大降低該貿易協定所帶來的成本效益。

RCEP成立之初，最大亮點是這個自由貿易協定能同時覆蓋中日韓等亞洲三大經濟體，也是迄今唯一一個同類的協定，但這個亮點隨着中日韓貿易關係惡化逐漸褪色，特別是中國因福島排核廢水故意刁難日本進口的鮮活食品，以及日本半導體材料管控出口措施於7月23日生效，制裁對象正是中國晶片製造產業，而南韓尹錫悅政府對台灣議題的強硬表態，又讓美國核潛艇部署當地，加劇與中國的緊張關係，這些都為中日韓關係添上不明朗因素。

所以，當秦剛被人大常委免去外交部長一職，由70高齡的中央外事辦主任王毅老驥伏櫪，他獲派首項重任就是致力重啟中日韓領導人會議，上一次三國首腦會議是疫情前2019年在成都舉行，當時與會代表分別是時任國務院總理李克強、時任南韓總統文在寅及已故日本首相安倍晉三，如今桃花依舊，但政治氛圍已不比當年暖和。

中國要理順與日韓關係，最低限度要先緩和與美國的關係，可能擺出親俄無上限的姿態。（資料圖片）

重啟中日韓會議容易 難在要有成果

假設中日韓首腦會議能夠重啟，出席的將是中國國務院總理李強、南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，會上中日肯定會就核廢水問題及半導體材料限制出口等問題針鋒相對，南韓親美言論亦會換來中方不悅，令RCEP成員國的合作關係蒙上陰影，而且香港加入RCEP的難度也會大增，一個日本已經成為攔路虎，還有對華態度更強硬的南韓。

日韓敢於向華叫板，背後有美國影響力加持，所以當中國決定罷免知美派的秦剛，希望豎立反美大旗後與日韓關係，想法實有些天真。內媒近期不斷為日本半導體材料的出口管制重拳所造成的影響降溫，但荷蘭ASML禁止向中國晶片商提供維修服務一事，對中國晶片產業能造成滅頂之災，相信不會有人反對，所以，中國要理順與日韓關係，最低限度要先緩和與美國的關係，可能擺出親俄無上限的姿態，將外交路線由反美與不反美間翻來覆去，徒令政策執行難達預期效果。

若然秦剛被失踪事件是今年中國最大的政治鬧劇，那麼今年內中國將舉行「一帶一路國際高峰論壇」，很大可能是另一政治大瓜。據《華爾街日報》報道，針對俄羅斯總統普京有意接受中國領導人習近平今年3月訪俄時向他的邀請，出席一帶一路的高峰論壇，報道引述歐洲多國消息應不會派代表出席，事件蹊蹺之處在於習向普邀請一事並未在內地高調報道，是否真有其事需要拭目以待，但嚇怕潛在來賓卻始料不及。

CPTPP主要由日本牽頭。（資料圖片）

提起RCEP，很多人喜愛將它與另一由日本牽頭的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）作一比較。

首先，兩者有7個成員國重叠，計有日、澳、紐及東盟四國新加坡、越南、馬來西亞和文萊，CPTPP亦有墨西哥、加拿大、祕魯及智利等美洲四國，總共11國，成員國數目雖少於RCEP，但落戶亞美兩大洲，特別是加墨兩國本身已是北美自由貿易協定的核心成員，與全球最大市場美國有緊密的貿易聯繫，CPTPP麻雀雖小，但影響力跨洲，所以中國對加入CPTPP亦表達濃厚興趣，去年9月也提出入會申請。

更重要的是，東盟十國中，除了印尼外，CPTPP已經囊括東盟織內最富庶和最有增長潛力的星越馬文等四國，所以中國近年一直積極拉攏印尼，加強彼此雙邊貿易關係。今年8月連接雅加達與旅遊勝地萬隆的雅隆高鐵正式通車，這個具一帶一路特色的高鐵項目成為中國印尼友好關係的最佳展示，兩國本身亦簽訂「去美元化」的本幣協議，

顯然，印尼作為東盟最大經濟體，是中國尋求CPTPP以外合作夥伴的選項之一，印尼一直與鄰國保持友好關係，專心發展經濟，與中國加強經貿關係，與美國也建立良好的軍事合作，然而，現時供應鏈雖不會回到從前的「全球化」，但區域化也可以提供足夠發展空間，所以，加入CPTPP的貿易平台仍然是開拓海外市場最具效益的方式，當然前提是一個政治穩定、低風險的營商環境。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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