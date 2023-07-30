楊惠妍向國強公益基金會　捐贈碧桂園服務兩成股份　市值達65億

碧桂園服務(6098)公布，接獲公司控股股東、非執行董事兼董事會主席楊惠妍通知，她及其全資持有的必勝(贈與人)與國強公益基金會(香港)已於昨日簽署贈與契據。

根據贈與契據，贈與人將捐贈該公司約6.75億股，佔該公司已發行股份約20%予國強公益基金會(香港)作慈善公益用途。以碧桂園服務上周五收市價9.55元計算，有關捐贈股份市值約64.43億元。

國強公益基金會(香港)於香港設立，根據香港法例第112章《稅務條例》第88條屬公益慈善機構，其創始成員為楊惠妍的妹妹楊子瑩。國強公益基金會(香港)擬把捐贈股份用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災以及內地鄉村振興等公益用途。

國強公益基金會向楊惠妍及贈與人不可撤回及無條件地承諾，其將在10年內持有捐贈股份，並委托楊惠妍及贈與人或其 指定人士代表國強公益基金會（香港）按照楊惠妍及贈與人的意願行使捐贈股份中的投票權。

捐贈完成後，楊惠妍將直接和間接擁有該公司約5.44億股，佔該公司已發行股份約16.12%；而她將繼續直接和間接控制該公司約12.18億股的投票權(當中包括捐贈股份的投票權)，佔該公司已發行股份投票權約36.12%。