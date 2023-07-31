余偉文許正宇率中資銀行40高層訪灣區　冀商擴理財通及數據流通等

金融管理局總裁余偉文據悉將與財經事務及庫務局局長許正宇，應香港中資銀行業協會邀請，於本周三起一連三天（8月2日至4日）以榮譽團長身份，率領大灣區訪問團到訪深圳、廣州、東莞及南沙等地，同行的本地中資銀行舵手達40人，是協會成立7年以來首次主辦的高規格及大型訪問活動。



為7年以來首次大型訪問

消息稱，訪問團團長為身兼協會會長的中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜，行程包括拜會廣東省市及深圳市政府領導、金融監管與廣東銀行同業高管，期間也會參觀一家東莞企業，估計是華為在當地的歐陸小鎮「溪流背坡村」，最後一日視察廣汽集團（2238）在番禺的生產基地。訪問同時安排粵深港澳等銀行業組織，即廣東銀行同業公會、深圳市銀行業協會、香港中資銀行業協會及澳門銀行公會，共同簽署合作框架協議。

綜合消息人士表示，今次協會首辦高規格大灣區訪問團，估計屬禮節性會面居多，但象徵意義重大，業界冀藉此加強跨境金融合作的討論，如擴大「跨境理財通」投資範圍（目前只限簡單低風險產品）及個人限額（現為100萬元人民幣），因「跨境理財通」雖業務潛力優厚，但開通以來資金劃撥量仍有限。

另外，面對內地加強數據監管及限制敏感訊息向境外傳輸，如何善用本港在大灣區的獨特地位，促進跨境訊息流動便利化亦是市場關注。

虛擬銀行高層及東亞李民橋也有出席

據悉，具會員身份的本地華資行如東亞銀行（0023），據聞將由聯席行政總裁李民橋代表出席；其他虛擬銀行會員，如理慧銀行（livi bank）、匯立銀行（WeLab Bank）、平安壹賬通銀行（PAOB）及天星銀行（Airstar Bank）等，亦有高層代表同行。

該次陣容鼎盛情況罕見，出席名單包括中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干、中國建設銀行（亞洲）副董事長兼行長張駿、農業銀行香港分行行長孫龍、交通銀行香港分行行政總裁吳曄、中信銀行（國際）董事兼行政總裁畢明強、國家開發銀行香港分行行長李曦光等。

其他中型中資行如招商永隆、創銀、集友、南商等，加上光大、民生、興業、浦發、廈門銀行等香港分行，亦會派高層出席。若連同立法會議員及其他隨行人員，整個訪問團總數達60人，據聞參與的議員有金融界陳振英、金融服務界李惟宏、身兼行政會議成員的保險界陳健波，以及本身為中銀總法律顧問的選委會簡慧敏等。