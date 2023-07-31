「星之子」陳易希旗下加密貨幣錢包TALK+　申請數字資產牌照

以區塊鏈技術帶來革新的第三代互聯網（Web3），成全球科技新熱潮。科創公司Bull.B Tech創辦人、「星之子」陳易希宣布，將會將其研發的加密貨幣錢包TALK+，申請證監會的數字資產牌照及虛擬資產服務提供商牌照（Virtual Asset Service Provider (VASP) License）。

陳易希認為，此舉能營造更安心和優質交易體驗的平台，並形容推動Web3科技，可進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

陳易希又稱，認同將香港打造成Web3樞紐的新方向，「我們看到政府和證監會、金管局最近一兩年都有一連串政策，包括證監會提出VASP（虛擬資產服務提供者）發牌制度、金管局提出監管穩定幣等，可以看出政府未來的力度不只是發牌，而是不同政策部門和機構著力，有打造Web3樞紐的決心。」

資料顯示，陳易希和其團隊在2021年開發全港首個加密貨幣電子錢包兼具備即時通訊功能的程式TALK+，該程式可支援多種熱門加密貨幣，並連接第三方C2C（Customer to Customer）用戶交易平台，讓用戶快速方便進行加密貨幣交易。TALK+最近更加入原生人工智能聊天機械人Chalkpits，讓用戶免費體驗人工智能新科技。