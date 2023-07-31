富途首間體驗店尖沙咀開幕　冀年底再開2間　增聘多1至2成人手

網上券商富途證券國際（下稱「富途」）「下線」，於尖沙咀的首間「富途體驗店」今天（31日）開幕。



富途控股首席財務官兼高級合伙人陳宇表示，希望建立實體店平台進行面對面教育投資者，增加公司與用戶的溝通和互動。另外，集團對香港未來資本市場發展非常有信心，目標在年內開多兩間實體體驗店。



富途控股於尖沙咀彌敦道開設首家達兩層「富途體驗店」。（余俊亮攝）

料年內增至最多兩成人手

富途市場部總監盧偉表示，是次首間實體店籌備了約一年的時間，並有意繼續壙大市場，期望今年內在香港開設3間分店，選址擬向港、九、新界，人流較多的地區落址。同時，公司規劃今年會增聘多10%至20%人手，主要集中在產品研發級市場推廣。

他又稱，香港作為集團最重要的市場，中後台的人手亦會有所增加。至於在海外地區，公司已在美國、新加坡和澳洲均開展新業務，惟未有計劃發展內地市場。若實體店營運在香港取得理想成果，集團亦不排除將相關模式複製到其他已開展業務的地區。

富途控股首席財務官兼高級合伙人陳宇表示對香港長期資本發展非常有信心。（余俊亮攝）

陳宇：對港資本發展非常有信心

資料顯示，富途國際證券成交量位列香港零售券商前三，集團首季財富管理增長衝破400億元，客戶人數逾33萬。

陳宇表示，對香港長期的資本發展非常有信心，因此會在港持續加大投資，未來會發展多元化基金業務。再者，他指出近期陸續不斷有利好資本市場政策和消息出台，相信市場會待政策的落地及隨著經濟的復甦，市況亦會逐漸好轉。被問到富途來港上市的計劃，陳宇表示暫時沒有新訊息可以分享。