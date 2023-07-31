富途首間體驗店尖沙咀開幕 冀年底再開2間 增聘多1至2成人手
撰文：劉兆儀
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網上券商富途證券國際（下稱「富途」）「下線」，於尖沙咀的首間「富途體驗店」今天（31日）開幕。
富途控股首席財務官兼高級合伙人陳宇表示，希望建立實體店平台進行面對面教育投資者，增加公司與用戶的溝通和互動。另外，集團對香港未來資本市場發展非常有信心，目標在年內開多兩間實體體驗店。
料年內增至最多兩成人手
富途市場部總監盧偉表示，是次首間實體店籌備了約一年的時間，並有意繼續壙大市場，期望今年內在香港開設3間分店，選址擬向港、九、新界，人流較多的地區落址。同時，公司規劃今年會增聘多10%至20%人手，主要集中在產品研發級市場推廣。
他又稱，香港作為集團最重要的市場，中後台的人手亦會有所增加。至於在海外地區，公司已在美國、新加坡和澳洲均開展新業務，惟未有計劃發展內地市場。若實體店營運在香港取得理想成果，集團亦不排除將相關模式複製到其他已開展業務的地區。
陳宇：對港資本發展非常有信心
資料顯示，富途國際證券成交量位列香港零售券商前三，集團首季財富管理增長衝破400億元，客戶人數逾33萬。
陳宇表示，對香港長期的資本發展非常有信心，因此會在港持續加大投資，未來會發展多元化基金業務。再者，他指出近期陸續不斷有利好資本市場政策和消息出台，相信市場會待政策的落地及隨著經濟的復甦，市況亦會逐漸好轉。被問到富途來港上市的計劃，陳宇表示暫時沒有新訊息可以分享。