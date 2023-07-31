恒隆集團中期多賺17%　陳啟宗：過去廿年租金收入無跌過

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）公布截至今年6月底止中期業績，當中，恒隆系租賃表現維持穩健，內地租賃收入（以人民幣計算）不但為有史以來最高，香港物業組合與去年同期比較，更錄得自2020年以來的首次租賃收入增長。董事長陳啟宗直言，「以往廿年左右，恒隆租金收入無跌過，雖然有風風雨雨，但呢個成績已經好令人告慰。」



陳啟宗：過去廿年租金收入無跌過

恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗今日（31日）出席中期業績時指出，集團奢侈品增長強勁，一般租金收入亦同告上升。「啲人問，點解你哋好似騰空飛咁？一般市場經濟放緩係事實，但因為我哋做奢侈品消費，所以成績比較好。」他又指，「以往廿年左右，恒隆租金收入無跌過，有風風雨雨，2011年起碼有6至7年個市好差，仲有3年疫情，有咁嘅成績好值得告慰。」

陳啟宗表示，今次集團首半年錄得不錯收入增長，惟下半年則抱觀望態度。「打個譬如，上半年如果我哋有雙位數增長，下半年就可能係單位數增長，都係增長，不過會細啲。個市未必有咁好，不過希望今年再創新高。」

至於被問及會否趁低位，收購其他營運欠佳的項目，他則稱，「唔好對自己咁有信心，去買人哋唔掂嘅嘢。人哋唔掂可能係有基因上嘅問題，例如地點唔好，呢啲係無得搞。依家大把嘢買，買啲自己可控性高嘅嘢，可能更著數。」

陳啟宗直言，過去廿年恒隆租金收入「無跌過」。（劉凱欣攝）

擔心商廈空置率升

而行政總裁盧韋柏則表示，恒隆地產及恒隆集團於截至2023年6月30日止6個月，錄得整體租賃收入分別增加 5%及4%。不過，其坦言，高息環境下集團借貸成本由去年底3.5%增至今年首6個月的3.9%，但認為上升較為溫和。

但盧韋柏稱，辦公樓踏入供應高峰期，空置比率高企，對租務會有壓力。「我哋集團對零售有信心有增長，但辦公樓租務方面，無可否認都會擔心，期望有外資回流，但要拭目以待。」

至於樓市方面，他則認為持保留態度。「息口係重要，但依家市場利率維持3.5%左右，有咩改變暫時見唔到，都睇唔到會再冧。但如果突然加多兩次息，就可能有影響。而另一個就係信心問題，依家細單位供應多返，啲人可能都會諗係咪入市好時機？」

長實波老道被「撻訂」 盧韋柏坦言：公布嗰刻好突然

而近年專攻豪宅市場的恒隆，被問及會否擔心如長實（1113）有項目會被「撻訂」，他則指不評論其他公司業務，「不過公布嗰刻自己都覺得好突然，但回歸返𠲖家賣返畀正常住戶，我覺得係比較正常做法。」

陳文博指，海南免稅區未必分薄集團奢侈品市場。（劉凱欣攝）

至於海南近年增設免稅區，會否分薄集團內地奢侈品市場份額。集團則指，不時有研究海南相關項目，但相關地區市場競爭甚大。副董事長陳文博稱，「我哋觀察到，去嗰度嘅消費者，未必係買最新款最靚嘅貨，而即使多咗免稅區，都無食咗集團上海銷售額，所以可能會喺自己城市做會好啲。」