會財局指審計計劃　須特別關注5大範疇

會計及財務匯報局今天（31日）發布「審計焦點」，旨在敦促核數師採取積極主動的態度，於財政年度結束前盡早開始審計計劃程序。有效的審計計劃是確保高質素審計的關鍵。

查察部主管賴翠碧再三強調：「本局2020-22年的查察結果顯示，許多核數師低估了有效審計計劃的重要性。沒有為審計計劃分配足夠時間和資源的項目，往往容易導致重大審計缺失和審計質素欠佳。為確保審計工作的有效性和質素，會計師事務所的領導層（包括主席和執行合夥人）應從管理層定立基調，並培養一種促進適時和全面的審計計劃的文化。我們亦期望這些領導通過相應的事務所政策來確保這種文化得以實現。他們應特別關注和集中處理中高風險的實體，例如處於財務困境的實體、經歷重大收購或出售的實體，以及涉及複雜或判斷性的會計估計的實體，並在財務年度的第三季度開展審計計劃。」

會財局的審計焦點強調了在審計計劃中需要特別關注的五個重點範疇，並明確地闡述了會財局對核數師、管理層和審計委員會在審計計劃程序中必須履行各自法定職責、角色和責任的期望。他們需要妥善履行各自的角色和職責，才能共同維護審計和財務匯報質素，並贏得公眾信任。

賴翠容重申：「一個周詳計劃的審計帶來的好處除了可確保合規性，更能讓管理層防患於未然，提前識別和應對潛在問題，避免由此帶來的法律和經濟成本變得過高或難以控制。因此，管理層和審計委員會必須盡早與核數師溝通，共同制定一個全面的審計計劃。」