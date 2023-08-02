日央行副行長稱調整YCC操作　並非退出超低息政策前奏

日本央行副行長內田真一指出，央行於上周決定對孳息曲線控制（YCC）政策進行調整，是希望大規模刺激計劃可更具持續性，為未來經濟及物價條件的任何變化作出準備，而非退出低利率前奏。



內田真一於一場演說中指出，隨著企業定價行為的改變及通脹預期顯示出重新加速跡象，央行作出調整以平衡YCC的成本及收益。

他指出當通脹預期升溫，不單止加強寬鬆效果，副作用亦會增強，有必要在兩者之間取得平衡。鑑於經濟及物價前景不確定性極高，央行決定提高YCC靈活性，目的是維持超寬鬆政策，強調央行未有退出寬鬆貨幣政策想法。內田真一亦補充，央行想從目前負0.1厘利率水平調高，仍有長路要走。

央行委員憂通脹持續高於2%

另一方面日央行公布6月議息會議紀錄。有與會委員指出考慮到企業工資及定價行為變化，當地通脹可能會持續高於2%目標水平。

會議紀要又引述一名與會委員指出，不排除低估當地通脹持續性情況。另有委員指出隨著成本推動因素消散，通脹將回落至2%以下；可是亦有委員指出通脹持續高於2%的風險仍高。

會議紀錄顯鑑於通脹前景不確定性，及政策尚未出現明顯副作用，委員會委員一致認為有必要暫暫時維持超寬鬆政策。