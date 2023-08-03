MPF｜積金評級：7月份人均賺6900元　中港股票連續兩個月錄正增長

強積金研究公司積金評級表示，7月份平均投資回報約為2.91%，今年迄今的投資回報約達 6.07%。

7 月份投資收益約為324億元，相等於 469 萬名成員平均投資收益約6,900元；今年迄今的累計投資收益約為646億元，相當於每位成員平均累計投資收益約13,800元。

在計入投資收益和7月份供款後，截至7月底，強積金總資產約為1.148萬億元（自年初以來增加約970億元），或成員平均賬戶結餘約為244,600元（較上月增加約 7,800 港元，今年累計增加約 20,700 港元）。

7月份所有積金評級股票基金指數均錄得正回報，而「香港及中國股票基金」成為強積金表現最佳的資產類別，回報率約達7%，連續第二個月錄得正增長。

強積金股票基金和混合資產基金表現強勁，印證了積金局最近發布的 2022-2023 年年報中的關鍵數據，該年報指出：「有80% 的（強積金總資產）投資在股票基金和混合資產基金，這兩類基金由開始到現在分別平均上升了140% 和125%。」

積金評級主席叢川普指，香港及中國股票基金是強積金7月份表現最好的資產類別。它佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但鑒於對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強了多元化及長線投資的重要性。