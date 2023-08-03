滙豐首家澳門保險策劃中心開幕　冀吸高端客　上半年錄3位數增長

滙豐保險環球行政總裁欣格雷表示，目前環球以至港澳業務，均已恢復至疫情前情況。但港澳訪客人數則仍未完全恢復。上半年集團全球年化新保費（ANP）19億美元，按年增44%。



滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，上半年港澳整體新造業務保費有雙位數字增長，對於下半年業務前景持樂觀態度，能夠維持增長動力。

疫情期間澳門與內地邊境較為開放，不少內地訪客因而由香港轉往澳門購買保險，

滙豐保險的澳門業務也因而得益。滙豐澳門業務在兩年前重啟，滙豐保險於澳門的滙豐保險策劃中心則於今日正式開幕。

文德華表示，澳門業務上半年錄得三位數字升幅，有信心下半年增長動力能維持。

中港開關後未見有影響澳門業務，相反入境澳門人數差距與香港逐漸拉近。

上半年港澳新造業務保費逾200億元

滙豐保險上半年港澳新造業務保費（NBP）超過200億元，主要由離岸客戶保費收入按年增加5倍所帶動。當中來自大灣區居民的新造業務保費對香港和澳門業務的貢獻為16億元，其中85%來自廣東東部，15%來自廣東西部，顯示了該區增長潛力。滙豐保險將持續投資在澳門以滿足未來跨境理財和保險需求。

文德華表示，新的澳門保險策劃中心針對高端客戶，而事實上，澳門的平均保單金額為20萬澳門元，是市場平均水平的兩倍。

下半年於澳門推PLP產品

在澳門銷售的保險產品和香港的一致，門檻可能有所不同。目前在香港推出的首隻保障型投資相連壽險（PLP），市場需求強勁，計劃下半年在澳門推出。

他表示，隨著澳門業務擴張，會有增聘人手計劃。同時，也有與其他銀行合作，銷售滙豐保險產品，目前合作夥伴包括恒生銀行（0011）。未來也會視乎市況，決定是否再新增中心。