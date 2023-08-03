長實李澤鉅：現時買樓買地較3年前更好　海駅II價格吸引

長實主席（1113）李澤鉅於業績報告中提到，在全球經濟不明朗及息率上升環境下，香港樓市仍然充滿挑戰，惟集團有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持。

他於分析員會議上表示，目前利率水平已較3年前明朗化，投資視乎入場成本及財政紀律，目前買地及買樓的時機都較3年前為佳。他直言，經濟向好時地價上升，惟目前經濟需時復甦，利率上升，加上政府賣地不可以低於土地平整的成本，意味價格將近見底，嚴守財政紀律的前景下繼續買入合適地皮。

長實旗下位於油塘新盤親海駅II，首批被稱為「平爆」價。（資料圖片）

至於今日（3日）旗下位於油塘新盤親海駅II，首批被稱為「平爆」價。他形容是一個吸引的價格。

交易終止涉買家財務問題

另外，早前終止出售中半山波老道豪宅項目，李澤鉅稱是「不幸的情況」，不過交易失敗主要涉及買家財務問題，與樓市無關，因此不會作評論，但認為項目享有維港海景，附近選擇不多，因此仍看好前景。

酒店業務方面，入住率已升至75% ，但仍未回到疫情前，業務正穩定復甦，長遠仍看好前景；寫字樓方面，長江中心二期已平頂，預租工作一直在進行當中

派息方面，李澤鉅表示要視乎盈利及增長前景，雖然樓市充滿挑戰，但長實實力較同業強，主要因為多元化經營策略，及堅持財政紀律。又表示，他不能回應會否再度回購，但過去的回購行動反映有助加強股東回報，亦顯示集團財政穩健。