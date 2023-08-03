長和半年少賺41%　李澤鉅︰集團財政實力穩健　對前景仍有信心

長和（0001）公布，截至今年6月底止半年業績，股東應佔溢利112.08億元，按年跌41.28%，每股盈利2.93元；派中期息每股0.756元，按年跌10%。長和今午（3日）舉行網上業績發布會，被問及對未來是否有信心，主席李澤鉅表示，集團擁有穩健收入及現金流，故仍看好集團前境。

李澤鉅：財政實力穩健

李澤鉅指出，即使本年度上半年歐洲業務受到能源及通脹成本壓力影響，但相關業務因推行定價措施亦同時帶來收入增加，加上零售表現理想，商品價格有利前景，預期可改善集團下半年經常性營運業績。同時，他又指長和有穩定收入及現金流，財政實力穩健，故對集團前景仍有信心。

他又稱，今年下半年，預期經濟狀況仍然充滿挑戰，當中利率上升以及高息環境影響市場氣氛，消費及營商信心尤其疲弱。而高通脹帶來之下行風險，亦特別難以預測。

霍建寧︰預計今年是不易的一年

集團聯席董事總經理霍建寧直言，上半年面對美元持續保持相對強勢、生產成本上漲以及上半年並無變現收益等阻力，預計今年是不易的一年。集團期內收入有2,238.7億元，按年少3%。不過，零售業務勢頭強勁，貢獻最多，有886.2億元，按年增長達4%。同比店舖銷售額增長7.2%；店舖數量則較去年同期減少1%，達到16,164家，而內地零售業務亦有回溫跡象。

至於財務及投資與其他收入有403億元，按年多18%，為第二大收入來源。至於基建益總額按年跌0.2%至275.40億元；上半年港口及相關服務收益按年下跌12%至198.63億元，吞吐量按年下跌7%，至3,930萬個標準貨櫃。和記電訊亞洲收益總額則為57.75億元，跌1%。

自由現金流按年升26%

長和財務董事陸法蘭（Frank Sixt）則表示，集團財務穩健，截至6月底，集團持有之現金與可變現投資合共約為1,467.4億元，自由現金流按年升76億元或26%。而綜合利息支出與其他融資成本則約為97.6億元，較去年同期大增24%，主要是受利率上升影響。

集團會確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。整體而言，雖然業務及地域分佈，導致集團部分核心業務進入下調周期，但集團其他方面強勁復甦亦可彌補。