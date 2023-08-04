人行撐內房　潘功勝會見民企　稱要滿足房地產企業合理融資需求

人民銀行召開金融支持民營企業發展座談會，新任行長潘功勝會見房地產開發商龍湖（0960）、旭輝（0884）、美的置業（3990）等8家民營企業代表，了解企業困難和企業融資需求。潘功勝表示，將加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民企，並制定出台金融支持指導性文件，推進民企債券融資支持工具（「第二支箭」）擴容增量。



龍湖、旭輝、美的置業代表均有出席

針對內房民企，潘功勝表示，要精準實施差別化住房信貸政策，民營房地產企業合理融資需求，房地產行業平穩健康發展。 去年中國金融監管機構將針對包括開發商在內的民企的債券融資計劃擴大至約2,500億元人民幣。人行沒有提供有關最新變化的詳細信息。

除了開發商，伊利集團、宏橋集團（1378）、正泰集團、新希望集團、紅豆集團等民營企業和部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人，均有參加座談會。

人行官網新聞稿引述潘功勝表示，金融機構要積極營造支持民企發展壯大的良好氛圍，優化服務民企激勵機制，提升貸款的意願、能力和可持續性。要深入了解民企金融需求，回應民企關切和訴求，指民營經濟是推動經濟社會發展的重要力量，支持民企發展，金融部門責無旁貸，也是金融供給側結構性改革的重要內容。

工商銀行、建設銀行在座談會上表示，將切實發揮國有大行「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋面，支持民企債券承銷發行。銀行間市場交易商協會則稱，將繼續加大「第二支箭」。服務民營企業力度，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。