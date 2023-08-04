高息搶存｜滙豐上調中短期定存息　6個月加至3.6厘　起存額1萬元

港元拆息近日雖有回落，但仍普遍高企於5厘以上。銀債上周五（28日）開始認購，港銀加息搶存款戰持續，當中龍頭滙豐上調中短期港元定存息，3個月及6個月存息，分別升至3.5厘及3.6厘，起碼額為1萬元。另外，招商永隆推出綠色存款，存款期為6個月，年利率達4.4厘，入場門檻僅為1萬元。



招商永隆推綠色存款半年期4.4厘優惠

招商永隆針對零售客戶，推出綠色及可持續發展存款，透過一點通手機應用程式認購，所募集的資金將會投放於合資格的綠色項目。該行總經理助理林淑芬表示，希望藉著本次綠色存款的發行，讓零售客戶透過簡單的定期及高息存款產品，為促進綠色及可持續發展項目出一分力。

滙豐針對高端尚玉及卓越理財客戶的港元定存息，3個月及6個月分別上調0.2厘，至3.5厘及3.6厘。而該行的美元定存利息，3個月、6個月及1年期分別提升至3.9厘、4厘及4厘。

四大行牌面港元定存息，目前3個月已恒生銀行的4.1厘最高，滙豐排行第二，其次為中銀香港及渣打的3.3厘。而6個月則以渣打的3.8厘最高，滙豐同樣排行第二，中銀香港及恒生銀行分別為3.4厘3.3厘。至於1年期定存息，以中銀香港及渣打的3.4厘為最高。