恒大物業復牌啟示︰歷史不會重演　只是出奇的巧合｜刁佬

《莊子·胠篋》中寫道：彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯，諸侯之門而仁義存焉。偷小小的鉤就要處死，反而竊國的成為一方諸侯，受盡榮華富貴。刁佬喺專欄已寫過無數殺人放火金腰帶的故事，老生常談又講，自已都覺得悶，可惜偏偏世界就是如此，故事劇情不變，變的只是人名及主角。莊子兩千多年前留畀後人的智慧，至今仍然適用。

一架車都未成功造到的恒大汽車(0708)，早幾個禮拜前復牌。正好上星期六刁佬同友人食飯，友人笑稱恒大汽車復到牌，好快到中國恒大(3333)復牌啦！語音剛落，復牌的不是中國恒大，而是恒大物業(6666)，雖不中亦不遠矣。

恒大物業2022年3月21日停牌，當時聯交所的復牌六大條款，分別為：

1. 刊發財務業績及處理任何審計修改

2. 證明公司符合上市規則第 13.24 條

3. 對質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施

4. 向市場發布公司的重要資料

5. 證明並無有關管理層誠信問題

6. 進行獨立內部監控檢討

第一項最容易處理，有個好兄弟會計師如實公佈及處理返就得。第二項亦都唔難，恒大物業係物管公司，輕資產，只要有項目收管理費，滿足交易所對持續經營嘅要求都很容易達到。第三至六項就是大家最關心的事，就係當日大嗱嗱的134億元人民幣究竟發生了什麼事？

去年3月底起，恒大物業公佈134億元的存款屬第三方提供質押，已被銀行強制執行，原來呢個友好的第三方不是誰人，就是身陷財困的母企中國恒大(3333)。市場嘩然，第一，因為恒大物業2020年12月先上市，一上市無耐就幫阿媽做擔保，結果仲要爆雷，上市啲錢畀阿媽攞去還債！ 第二，大嗱嗱134億元，唔係134蚊，借畀母公司明顯就係關連交易，完全唔洗公佈，咩條款無人知。第三，咁班董事局做緊乜？百幾億關連交易，兩間上市公司成棚人都冇人知？爆雷之後冇人需要負責？第四，就算啲公司董事唔識，銀行同佢養嗰班成日阻人發達嘅律師都會批？

根據獨立調查報告，恒大物業稱當時並未設立所得款專戶，因此與中國恒大自有資金撈亂咗，共同用於集團日常運營，所以阿媽拎咗去質押都唔知。呢個講法，同巴士司機有個士巴拿係身，隨時修理巴士，同樣咁合理。刁佬難以想像，一間可以獨立分拆上市嘅物業管理公司，未設立專款帳戶，就將啲錢擺喺阿媽度，仲要俾人攞咗都唔知，佢哋真係覺得啲銀行同埋啲觀眾傻，百幾億咁大場戲，係咪應該搵啲好啲嘅編劇？

如果咁嘅解釋都得，請問點解聯交所對上市公司分拆的條件咁嚴格？分拆的公司在董事職務及公司管理方面要獨立，行政能力方面亦要獨立，母公司及子公司兩者之間，如果持續進行的，及未來的關連交易，均需根據《上市規則》第14A章行事。當日聯交所難道無睇清楚恒大物業及中國恒大的互用帳戶風險？上市兩年未夠就出事。當日保薦恒大物業上市的公司又有無識別到呢個系統性問題？有無責任？

深究落去，失望的只有自己，歸根究底，恒大背後投資者眾，學動物農莊話齋，「所有動物都是平等，但有些動物比其他動物更平等」，套用在股票市場，「所有股東都是平等，但有些股東比其他股東更平等」，有些動物在食物鏈高層，物種已定義牠們在自然界的地位，看看恒大物業上市當日的股東名單，自會參透資本市場的啄序法則。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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