美財政部發債　惠譽降美評級　債市仍危中有機?｜伽羅華

上周三美債市場突然爆出黑天鵝事件，美國主權信貸評級遭惠譽（Fitch）降一級，由最高的AAA下調至AA+，惠譽預計未來三年美國財政惡化，降級消息將10年期美債孳息由3.91%被推高至4.19%，並且震散全球股市，上周美股基本上受此消息困擾，全周錄得自3月以來最大單周跌幅。

不過，已有不少人指出今次惠譽降美國評級事件，與12年前標普那次降級所迼成的震撼不可同日而喻。股神巴菲特是最早一位向債市派定心丸的大伽，他旗下巴郡已連續兩周共買入200億美元的美國國債，並打算本周再購入100億美元的短債。對股神而言，幾百億美元投資不算大數目，但它反映不少投資人已安心押注美息見頂低撈美債，除了債價下行空間有限，一旦吹風減息更可能有意外之財，就算債價平穩，短債都有5.3％以上回報！

股神巴菲特旗下巴郡已連續兩周共買入200億美元的美國國債 。（Reuters）

股神無懼降級大手入市買債

究竟今輪降級與2011年那次標普降級有何不同？首先，惠譽只是美國第三大信貸評級機構，影響力難企及標普。其次，當年標普降級是同類事件的首宗，市場被剎個措手不及，加上當時正值民主共和兩黨激辯債務危機上限問題，若然談崩，有可能觸發美國主權違約，政府部分運作或因此停擺，對金融市場將造成極大震盪，但今輪兩黨則趕及6月死線就提高債務上限達成協議，同意暫停債務限額至2025年之後，意味在美國明年總統大選前，金融市場將不會受債務上限爭拗所困擾。

事實上，美國財赤已非新聞，經歷了三年新冠疫情，世界各國都實施財政擴張政策以救經濟，財赤都較疫情前嚴重，一個國家有財赤屬正常不過，問題在於財政是否入不敷支，美國確實有管控財赤需要，而這問題也反映在美債的投資風險上，如10年期債息已升穿4%，但考慮到美國疫後經濟處於增長較快且通脹受控的較佳狀態，就業市場基本上健康發展，預計美債仍然是低風險投資工具的不二之選。說句不中聽的話，若美國國債不行，全球債市也難有樂土，黃金也難替代美債地位。

惠譽降美國主權評級對債市的殺傷力本來有限，華爾街大行更擔憂的是財政部兩年半以來首度提高季度債券融資規模，財政部希望為激增的赤字預算提供資金緩衝，加碼美債銷售意味會從市場抽走游資，導致債券遭到拋售，債息抽高之餘，也令全球股市受壓。

貨幣市場基金或成美發債接盤俠主力

自兩黨於6月就債務上限達成協議，美國財政部已在網上發行了約8,140億美元債券，迄今投資者已經很容易消化第一波銷售，主要是貨幣市場互惠基金通過從美聯儲隔夜逆回購協定工具中提取4,000億美元，吸收了大約三分之二的發行量，但今輪餘下發債規模高達1.3萬億美元，所以預計債市在可見將來出現短線波動。

大科技股一騎絕塵，造就納指今年上半年暴升32%的佳績。（AP）

筆者早幾期曾說過，今年上半年環球金融市場出現兩極化，俄烏戰爭持續，歐美多國的通脹惡化至40年以來高位，在各國相繼收緊銀根，連普遍視作穩陣投資的債券表現都非常波動，游資蜂湧避險貨幣市場基金，令基金規模突破5.5萬億美元的歷史高位，近月貨幣市場基金已見資金淨流出，有可能是美國證監修例，增加游資進出該類基金的成本，令部分資金先行離場，但更大誘因是美息見頂，資金尋求更高回報的投資，所以貨幣市場基金是部分美債發行的接盤俠之一。

同樣是上半年，美股卻是另一番景象，美聯儲確實重手加息，但它未刻意收緊量寛，所以美國市場游資相對較為充裕，幸運的是在美聯儲一年重手加息5厘多下，美國經濟依然能夠軟著陸，通脹有受控跡象，經濟最壞情況也是輕微衰退，加上美股在AI概念瘋潮帶領下，大科技股一騎絕塵，造就納指今年上半年暴升32%的佳績。

很少人會期望，下半年美股能延續上半年的驚喜表現，這是40年來的紀錄，而10年期美債孳息重上4%以上，受影響最大的是上市公司估值，因為在華爾街大行主流估值模型，給與上市公司估值的折現率大多參考10年期美債孳息，所以美股短線仍難免受債息影響。然而，考慮到美息行將見頂、美國經濟強勁增長及明年總統大選年的關係，下半年美股成上落市格局應該是大概率事件。

美銀債券帳蝕逾千億美元 冠絕同行

美債情況有些複雜，美國家主權債的捧場客一般是各國政府、金融機構及傾向穩陣投資的退休人士，去年美國重手加息，就導致重倉美債的金融機構錄得巨額的帳面損失，也是觸發今年多家區域性銀行如矽銀與第一共和銀行等爆煲的肇因，投資者擔心大銀行的債券組合會否也受同樣影響，聯邦存款保險公司（FDIC）最新數據給與大家的答案。

根據FDIC數據，第二大銀行美銀首季度末的帳面損失超過1,000億美元，遠遠高於一哥摩通和第三大富國同樣的400億美元，而第四大的花旗亦僅錄帳面損失250億美元，美銀於新冠疫情初期吸納的6,700億美元客戶存款，決定將大部分轉投美債，相反其他大行則投入更大的現金份額而避過一刧。

逾千億美元帳面虧損是美銀三年前管理層錯判利率走勢，其後又未能對加息潮快决反應的苦果，當然只要美銀不沽售未到期的債券，虧損仍然是帳面，但對美銀現金流有一定影響，隨着美國經濟復甦強勁，多家大銀行公布第二季業績均較預期為優，而美聯儲肯於7月加息，也反映美債最壞時刻已過，銀行體系亦能夠承受債市的衝擊。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。