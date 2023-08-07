香港中資銀行界訪大灣區　加強跨境金融合作

香港中資銀行協會上周一連三日到訪大灣區多個城市，立法會議員及中資銀行負責人共約60人參與，陣容鼎盛，由財經事務及庫務局局長許正宇應邀擔任訪問團名譽團長。期間與廣東省、廣州市、深圳市、南沙區政府領導及監管機構負責人會面，並與廣東銀行同業公會、澳門銀行公會、深圳市銀行業協會簽署四方合作框架協議，加強跨境金融合作。



據悉，該次為疫情以來中資銀行協會首次主辦的高規格大型訪問活動，由會長兼中銀香港副董事長兼總裁孫煜擔任團長，金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏應邀出席。同行的還有工銀亞洲、建銀亞洲、交通銀行、國開行及中國農業銀行等代表。另外，香港華商銀行公會主席、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、香港中資銀行業協會顧問巴曙松，也有出席。

訪問團行程包括與廣東省政府及深圳市政府代表，以及廣東、深圳監管機構會談交流；舉辦南沙．香港金融合作研討會。

許正宇局長表示，這次考察團成果豐碩，探討如何落實相關政策措施，加強區內跨境金融合作，共同推動粵港澳大灣區高水平發展。香港是連接內地與世界的橋樑，本港金融界包括銀行、保險、證券業界要把握融入國家發展大局的機遇，與內地加深合作，並運用香港平台，拓展中東和東南亞等市場。

陳景宏助理總裁指出，未來人民幣國際化至關重要，香港應善用國際金融中心的優勢，強化離岸人民幣業務樞紐地位，助力有序推進人民幣國際化。金管局正加快推動央行數字貨幣橋項目，跨境理財通的優化擴展工作相信很快將會有新的進展。