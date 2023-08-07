九倉置業吳天海：零售生意見頂後回落　荷里活廣場人流尚未恢復

海港城母企九龍倉置業（1997）主席兼常務董事吳天海指，在環球高息環境下公司已自第二季起積極減債，而該效應並未在上半年反映，希望可在下半年抵銷部分高利率的影響。



吳天海表示，由於港元走強，以及地緣政治和經濟不明朗的影響，香港疫情後的復甦受到阻礙，本港零售銷售額增長在3、4月見頂後，隨後數月拾級而下，形容零售生意次季表現令人失望，亦不能預計本港零售業何時復甦。

雖然本港消費市道受到眾多不同因素影響，包括鄰近地區﹑地緣政治因素，以及航班不足等，但是他指出港元強勢影響最大。若港元續強勢，周邊經濟前景仍未明朗，香港消費復常前景仍充斥不確定性。

吳天海又指，海港城商場租戶銷售的復甦步伐不一，部分奢侈品牌的銷售情況遠超疫情水平，亦較非奢侈品牌的生意好，商場租金已趨於穩定，但根據會計準則攤銷在疫情期間所給予的租金優惠，租金回升幅度因而變得不明顯，基於租約一般為3年，故攤銷效應會在未來3年顯現。

鑽石山荷里活廣場在6月初時發生慘案，吳天海指至今商場車流及人流均未恢復至以往水平。（張浩維攝）

至於荷里活廣場，他表示早前發生慘案後，至今車流、人流仍未恢復至以往水平，但隨著暑假的到來，以及集團推出的活動，令人流有所上升。

寫字樓方面，吳天海認為，雖然本港商業活動恢復，但未來兩、三年寫字樓市場仍是供過於求的局面，集團會陸續翻新部分物業，以及推出靈活的租務條款，爭取更多的市場份額。

被問及酒店業務，他表示，人手短缺問題持續，太子酒店只能分階段重開，疫情時酒店業受到較大衝擊，令很多員工轉行，其後行業亦需要時間吸引新人入行，相信到今年下半年人手荒問題仍未能完全解決。

九倉置業上半年扭虧為盈，賺18.05億元，但未經審核基礎淨盈利減少9%至30.59億元，實際借貸年利率由1.4%上升至4.7%。