內地據報7月48間地方融資平台票據逾期　涉款18.6億元人民幣

外媒報道，華安證券引述上海交易所數據指出，內地7月有48間地方政府融資平台（LGFV）的商業票據逾期金額為18.6億元（人民幣‧下同），在6月時出現逾期的LGFV為29間，涉款7.8億元。



據《彭博》報道LGFV負責建造基礎設施，有關建設或需數年才可以產生投資回報，因此債務逾期數據增添外界對LGFV財務狀況的憂慮。有關LGFV債還債務壓力已引起監管機構關注。

在今年5月時《彭博》曾將LGFV債務列為亞洲今年最大金融風險。從年初至7月的數據顯示，內地已有140間LGFV曾出現逾期，累計涉及金額為105.1億元。當中37間出現逾期的LGFV來自山東，有21間來自貴州。

地方債規模達92萬億元人民幣

另一方面，據《路透》報道，目前內地地方政府累計債務為92萬億元，佔GDP出例為76%，較2019年﹑的疫情前的62.2%為高，其中大部份為LGFV發行的債券。

報道引述經濟學家指出，內地指示國有銀行繼續以較低利率提供長期貸款，以支持即將到期的債務，以避免產生信用緊縮。市場預期內地或重演於2015至2018年期間，將資產負債表上的隱性債務替換為官方債券，發行規模達2.6萬億元。