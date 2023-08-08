碧桂園兩筆美元債據報未如期付息　公司稱出現階段性流動壓力

據《路透》報道，碧桂園（2007）未能如期於8月6日支付兩筆美元債債息，涉資金為2,250萬美元。受消息影響，碧桂園股﹑債價均下挫，公司在上海及深圳交易所掛牌的債券價格下跌，幅度達20%。碧桂園股價亦下挫，最新報1.14元，瀉13.6%。



據證監會資料，至7月28日，碧桂園淡倉倉位達19.66億股，當時市值達33.2億元。以公司7月底發行股數計，淡倉規模杷當於發行股本逾7%。

據了解，未能如期支付的兩筆債券分別為碧桂園 4.2% N20260206（ISIN：XS2210960022）和碧桂園 4.8% N20300630（ISIN：XS2210960378）。該兩筆債券在新加坡交易所上市，發行規模均為5億美元，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日；聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）（B&D）、瑞銀集團、渣打銀行、里昂證券。

稱努力保障債權人合法權益

公司透過公關公司回覆，指出受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。公司高度重視債務風險化解，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

公司又表示自2021年以來，行業持續低迷，多重不利因素疊加，導致行業銷售持續下滑，公開市場融資失效，行業步入了前所未有的困難時期，公司一直在堅守，卻難言曙光。

公司始終堅持履行社會責任，全力做好保交付、保剛兌、保安全工作。2022年交付房屋數量總和接近70萬套，公司預計今年還要交付70萬套房屋，上半年已順利完成27.8萬套的交付任務，交付量繼續穩居行業第一，且不存在逾期未交付的情況。