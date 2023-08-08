OneDegree：寵物保險市場需求較疫前增1.5倍　上半年收入增57%

近年寵物已成為香港家庭不可或缺的一份子，根據政府統計，本港於2018年已有40.5萬隻寵物貓狗，其中寵物貓的數量更達到18.4萬隻。經過新冠疫情後，市民留家的時間增加，令更多人選擇飼養寵物陪伴在家，帶動本港寵物保險的需求。根據Google數據，2022年「寵物保險」的搜尋量按年增加26%，對比「保險」的12%搜尋量增幅多出超過一倍，與疫情前相比更大增1.5倍。



貓保單數量增幅高於狗

據OneDegree提供的資料顯示，2022年「OneDegree寵物保險」的Google搜尋需求按年上升高達33%，較「寵物保險」搜尋量升幅更高，也為全行最高增長，反映其市場領導地位，同時顯示寵物主人欲投保寵物保險時，首先聯想的已是OneDegree，有關需求帶動OneDegree寵物保險業務持續增長，今年上半年收入按年增長57%。

以保單數量計，OneDegree貓保險業務升幅更見凌厲，上半年按年增加53%，升幅高於狗保險的22%，佔整體寵物保險保單數目的60%。

踏入下半年，OneDegree再下一城，宣布推出新一輪寵物保險推廣計劃。有見貓保險需求熾熱，推出以貓為主的微電影。OneDegree副行政總裁周美華表示，作為一位養貓二十多年的資深貓奴，明白寵物主人的需要，每一刻都希望給予寵物最好的待遇，奈何在寵物醫療成本每年上漲的情況下，寵物醫療開支亦是主人的一大潛在負擔。