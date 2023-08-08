中銀人壽發表香港《養老白皮書》　逾八成受訪長者對現狀感滿意

中銀人壽與黃金時代基金會今日(8日)聯合發表《攜手並建第二人生》白皮書，探討香港長者與照顧者的角色、痛點和需求。

中銀人壽與952名中產或以上家庭的退休人士及照顧者進行定量研究調查，並為在職照顧者進行家訪，以作定質研究。

調研結果顯示，透過白皮書調研而建立的「長者樂活指數」結果為 6.0分 (10分滿分 )，當中健康及社區支援的滿意程度相對較低；雖然大部分長者有定期身體檢查，但有超過9成擔心重症風險，有超過8成擔心肢體活動能力及記憶和認知能力；亦有超過 6成擔心自己的心理健康；35-50歲是照顧者規劃退休的黃金時間，這階段照顧者應部署自己的退休計劃，亦是適當時機與父母共同規劃他們的退休和養老生活。

調查發現，超過八成（81%）受訪長者表示滿意現在的生活，但只有六成﹙63%）照顧者認為他們的父母滿意現在的生活。80歲或以上長者的照顧者更只有46%認為父母滿意目前生活。當長者的年紀越大，長者與照顧者對長者生活滿意度的認知差距越大，這種差異或影響照顧及規劃上的需要， 或令出現突發狀况時未能及時作出應對安排。

調查又發現，在財政上，雖然73%的受訪長者對自己的財務安排感到滿意， 但他們仍有財務上的憂慮。大約一半受訪長者只以退休前每月支出為養老儲備作粗略計算，更有40%表示他們沒有計算或為養老作財務準備，可見他們並未認真地為未來的各樣開支作周詳部署。

另外，在受訪的照顧者當中，85%為「三文治世代」，他們既有自己的事業，亦需照顧自己的家庭及年長父母。有超過五成（ 52%）的照顧者表示擔心未來照顧父母所需支出會影響他們的財務計劃或儲蓄。因此，白皮書結果顯示35至50歲為照顧者規劃退休的「黃金時間 」 — 指照顧者在這階段既應作出自己的退休規劃，亦是適當時機與父母共同規劃他們的退休和 養老生活，這樣不但可減低長者未來養老生活的不確定因素，同時也能提高照顧者提早規劃自己未來退休生活的意識。