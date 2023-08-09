滙豐及中銀推定期存款優惠　年利率達10厘　惟要符合相關條款

新一期銀色債券已於今日（9日）下午2時截止認購。由於新一期銀債息率高達5厘，可謂相當吸引，惟限於老友記參與。其實除卻認購銀債外，當刻港干元拆息高企，不少銀行均推出高息存款優惠計劃，不論是銀髮一族或是年輕一輩，亦可以參考本地銀行推出的存款計劃，務求賺取高息。



作為龍頭大行兼發鈔行的滙豐，推出年利率高達10厘的1個月定存計劃。不過能夠參與這項高息存款計劃的客戶，須為新股票客戶並加入「交易薈」。同時若為「交易等級1」客戶，即每月交易額為100元以下者，存款上限為2萬元，即實際上獲得利息收入為160元。若是每月交易額達到4,000萬元的「交易等級5」客戶，存款上限為400萬元，即存款1個月可以獲得逾3萬元利息。

中銀﹕兌換外幣再開戶可享7天10厘定存年利率

另一發鈔行中銀香港亦推出年利率達10厘的定期存款優惠。該行指出選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶透過兌換現有外幣開立等值5萬元以上的7天期或1個月「特優港元定期存款（以外幣兌換）」，7天期存款年利率為10厘，1個月存款年利率為4厘。該行指出申請渠道分別為分行﹑網上銀行﹑手機銀行﹑專人接聽電話銀行服務。

建行亞洲1星期定存利率可達20厘

建行亞洲的1星期定期存款年利率更高達20厘，不過須為全新指定理財戶口，同時完成指定投資產品交易，便可以50萬元叙造1星期存款，收取利息2,000元。

至於其他銀行的存款計劃，東亞BEA GOAL客戶以1,000元至2萬元叙造2個月定期存款，年利率為4.8%；若以1,000元至5萬元叙造3個月存款，年利率為4.25厘。

工銀亞洲的新客戶1個月及3個月定期存款年利率為4.6厘，起存額為10萬元。