騰訊次季業績下周三出爐　純利料增雙位數　唯專家大行看淡前景

騰訊季業績下周三﹙16日﹚出爐。綜合彭博數據，市場預期騰訊（0700）第二季收入按年升13.4%，至1,520億元人民幣（下同），EBITDA按年升25.5%至495億元，經調整淨利潤及淨利潤率料分別為369億元及24.3%，大行預計前者增幅為20%至37%，主要受惠於遊戲、廣告、金融科技及雲計算業務增長，以及有效的成本控制。



陸庭龍：看淡整體內地科技板塊前景

不過，近日多家大行下調騰訊目標價，主要為擔憂內地宏觀經濟放緩，影響遊戲業務收入增長，以及Prosus減持等因素。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍表示，對於包括騰訊在內的內地科技板塊，以及恒指下半年走勢看法偏淡，雖然行業監管有放鬆跡象，但內地整體經濟復甦乏力，影響消費及投資氣氛，而政府遲遲未能出台有效的刺激政策，已出台的包括撐民企等，多為指導性意見，缺乏實際內容及作用。

他並指出，中美地緣政治問題持續，美國不時會出台更為仔細的對內地個別科技企業或行業限制政策，市場避險情緒趨升，拖累整體內地科技板塊投資氣氛。相較該板塊，他更看好不存在這些問題的美國科技板塊。

陸庭龍表示，對於包括騰訊在內的內地科技板塊，以及恒指下半年走勢看法偏淡，雖然行業監管有放鬆跡象，但內地整體經濟復甦乏力，影響消費及投資氣氛。（陳葦慈攝）

多家大行近日下調目標價

高盛將騰訊目標價將443元下調至428元，但維持買入評級。該行報告指出，騰訊近日股價回落，料近期投資者關注的焦點包括對遊戲收入按年增長放緩的憂慮。同時，由於宏觀經濟復甦步伐不均，最近市場對廣告收入預測也有所下調。另外，第二季雲業務增長前景疲軟，加上騰訊發佈其to-C生成式人工智能應用程式步伐相對較慢，以及Prosus持續以每年2至3%速度剝離騰訊股權。

滙豐將騰訊目標價由440元下調至425元，主要考慮到新的股權成本及更多回購而減少股份數量，同時Prosus減持也可能會導致短期股價波動，但該行仍維持買入評級。

花旗將騰訊目標價由506元下調至491元。（視覺中國）

野村目標價510元最樂觀

花旗將騰訊目標價由506元下調至491元，預計踏入下半年，繼7月發佈PC遊戲的良好表現後，將會有一系列不錯的作品在8月發布，意味第三季遊戲業務收入增長將更加強勁，但宏觀經濟疲軟及基數較高，或會影響第四季的按年增長。

大行中對於騰訊前景較為樂觀的為野村，給予目標價高至510元。該行預計，騰訊的海外市場將成為網絡遊戲業務的驅動力，廣告業務方面，在廣告市場復甦及其視頻號（VA）廣告推動下，第二季廣告業務或按年有不錯增長。同時，金融科技及商業服務收入將有21%的增幅。