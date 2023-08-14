煤氣獲評ESG全球最佳1%中國企業　再推學習卡普及能源科學

「菠蘿包沒菠蘿，煤氣也沒有煤？」，這句出自煤氣公司上月推出的《秒懂的能源百科》學習卡。事實上，煤氣公司自1967年起已開始「走煤」，棄用煤並轉用更為潔淨的燃料，可謂提供環保能源的先驅。煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤表示：「對煤氣公司而言，環境、社會及管治（ESG）議題非常重要，不論董事會、管理層，以至各職級同事，我們都在積極推動能源轉型，而減碳在當今世代是生與死的議題，跟不上時代步伐就會被淘汰。」

攝影：廖雁雄



面對企業的低碳轉型，除了政策監管，近年國際間有不少評級機構為上市企業予以評級及分數，讓市民以至投資者更清楚了解企業在減碳以及營運方面是否具備可持續發展的條件。今年6月，煤氣公司及子公司港華智慧能源，雙雙獲標普全球評為ESG全球最佳1%之中國企業，而港華智慧能源更獲評為「行業最佳進步企業」。

楊松坤表示，資本市場關注企業ESG表現已成為新興趨勢，而國際ESG評級能夠讓投資者了解企業在財務表現以外的風險，包括在氣候及自然相關領域是否符合國際的監管要求。

煤氣推氫能應用助本港低碳轉型

根據環境保護署去年公布的2020年香港温室氣體排放清單，最高排放源分別來自發電和運輸界別，同時綠色運輸是《香港氣候行動藍圖2050》提出的四大減碳策略之一。然而，煤氣公司今年7月與城巴母公司匯達交通簽署合作備忘錄，計劃合作推出氫能巴士，而煤氣公司將利用現有的地下煤氣管道直接提取氫氣使用，為客戶提供安全且高效的氫能，也可改善路面空氣質素，減低生產碳排放，並表示積極配合國家3060雙碳目標及特區政府2050實現碳中和策略。

楊松坤指：「煤氣生產原料當中完全沒有煤的成分，其生產原料為天然氣（61%）、石腦油 （38%）及堆填區沼氣（1%），生產及消耗產生的温室氣體排放量分別只佔香港温室氣體排放量約1%及4.3%。」而其生產的氣體能源為人工合成，當中成分約五成是氫氣，而氫作為能源有不少好處，首先它經燃燒之後只會產生水，並不排放二氧化碳，屬最環保的氣體之一，其次，燃燒氫氣不會釋放有害物質。

楊松坤分享，煤氣生產原料早已「走煤」，而公司持續拓展環保能源的應用，與巴士公司合作，向他們供應氫能便是案例之一。

學習卡普及環保知識至年輕一代

有見學界近年加強推廣科學、科技、工程、藝術和數學相關學科（STEAM）教育，煤氣公司書展期間推出《秒懂的能源百科》，冀通過商業案例、日常生活例子等，向下一代灌輸能源科學和環境保護知識，學習卡現於本港各大書局有售。

《秒懂的能源百科》獲中文大學物理系高級講師湯兆昇、香港天文台前台長岑智明等聯手推薦，內附52張學習卡，涵蓋歷史軼事、能源新知、科學冷知識、ESG詞典及專家洞見五大主題，內容切合高小至初中學生學習需要。每套學習卡附送一本小冊子，載有印在卡上文章的詳細版本，適合學生自行閱讀，家長也可與子女共讀。煤氣公司擬向部分本地小學饋贈學習卡，盼其成為輔助教材，增加學生對能源科學的興趣。

煤氣公司推出《秒懂的能源百科》，以由淺入深、輕鬆有趣方式推廣能源科學和環境保護知識，學習卡在各大書局有售。

企業做好ESG須上下齊心參與

煤氣公司子公司港華智慧能源近年持續投放資源助力中、港兩地達到減碳目標，包括在中國內地多個城市發展零碳工業園區項目，透過安裝太陽能光伏系統及儲能設施，幫助不少工商業客戶達致節能減排效果。而楊松坤早年亦將ESG議題帶到內地企業，於2012年已在北京舉辦「企業社會責任高峰論壇」，由於企業社會責任或ESG一詞在當時尚未普及，因而藉此牽頭建立氛圍。

公司去年發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架，披露業務與環境生態及生物多樣性當中的關聯性。楊松坤指出：「公司一直著力把ESG概念融入日常營運和各大業務，並視業務的可持續發展為相當重要的課題，因此有關披露可以讓各持份者包括投資者加深認識集團的業務韌性和長遠發展方向，也有助他們了解企業在財務表現以外的風險，提升透明度。」

除了關注環境議題外，楊松坤透露，集團近年在社會及管治方面下了不少苦功，令ESG國際評級和分數節節上升。集團優化並改組內部的環保工作委員會，將原有分別來自工程、商務、健康、安全與環境等部門的12個附屬委員會擴大至16個，邀請更多不同部門管理人員加入小組，藉此加強集團應對社會及管治方面議題的策略。

楊松坤直言，隨著有關於ESG的披露要求出台，更多企業可了解到自己的不足，「企業要做好ESG，必須同時兼顧環境、社會及管治三項議題，並制定一套行之有效的機制或方法，讓董事會成員、企業和一般員工共同參與，推動整間公司的可持續發展。」