富途｜美股科技股龍頭能否延續神話?科技巨擘業績帶來了什麼啟示?

2023上半年，美股上漲仍是科技龍頭領航，總市值佔比連創歷史新高，也遠超2000年科網泡沫時期。今次美股科技股泡沫是真是假？本港最大零售券商富途證券投資研究團隊表示，儘管當前美股科技股估值較高，短期内存在回調風險，但相比2000年的科網泡沫，本次科技股上漲更具基本面支撐，貨幣政策和美國經濟等宏觀環境相對樂觀，無需擔憂泡沫破滅重演。



科網泡沫難重演，美股科技股上漲更具支撐

2000年，科網泡沫破滅主要因為美聯儲再度加息，互聯網滲透率見頂、燒錢融資的商業模式難以爲繼，亞洲金融危機平復使得資金回流新興市場，以及財務造假、反壟斷的負面情緒蔓延加劇市場恐慌。富途證券投資研究團隊認爲，在企業和居民資產負債表相對健康的情況下，美國經濟活力仍强勁，預計已排除衰退的可能，所以今次的美股科技股所處環境較科網泡沫時期更爲樂觀。對於個股來説，降本增效和AI潛力的雙重驅動也將推動美股科技巨頭盈利增速觸底反彈，科技板塊未來12個月的盈利預期也就相對樂觀。

基於此，富途證券投資研究團隊判斷，美股科技股賺錢效應能否持續主要關注兩個因素：其一，貨幣政策能否在預期内持續寬鬆，這也是預測美股升跌的基本考量；其二，就單一公司來説，AI會否給公司帶來實質性的業績增長是需要關注的重點。以上兩個因素甚為關鍵，使用富途牛牛app便可輕鬆掌握所需資訊，解決「有機會，但沒時間把握」的煩惱。

貨幣政策能否持續寬鬆 影響著各項重要經濟數據

宏觀經濟數據是判斷整體股市漲跌的關鍵。舉例來説，由於美國通脹數據回落確定性較高，美聯儲加息放緩相對明確，可以判斷現階段貨幣政策對科技股造成的負面影響預計減弱。

通過使用富途牛牛APP的經濟數據日曆功能，即可快速檢視CPI、GDP、失業率等重要的宏觀數據及其發佈日期，還可以獲得數據對比，包括前值、預測值、公佈值等多個數據均盡收眼底，為投資者判斷整體市場波動提供參考。

AI炒作或出現明顯分化，對科技股影響幾何

相較於元宇宙的大命題，ChatGPT的出現更證明了AI應用和商業化落地的可能性。具體在產業鏈上說，生成AI的應用層面還處在萌芽階段，各行業對AI商業模式尚不清晰，部分商業應用受制於當前的AI技術水平，短期內對業績的貢獻有限，預計沒有強業績支撐的高估值AI應用公司將會迎來股價的回調。而AI模型訓練所需的硬件和軟件基礎設施，如AI相關芯片、數據庫、雲計算基礎設施，將直接受益於激增的AI模型訓練需求。

因此，AI技術的創新和應用能夠直接驅動社會生產力的變革，AI能否對企業業績帶來實質性的貢獻也就成爲影響估值的關鍵因素。以AI芯片為例，下游科技公司如微軟、Google等提高了資本開支，加大對AI芯片的採購，那麽，這些企業的AI能力是否支撐了估值？

上述關於盈利貢獻及開支資訊，通過富途牛牛APP為個股提供的可視化業績圖表，一眼睇明業績報告，洞察企業真實成績。同時用戶在牛牛app上，用戶可以通過主營構成、關鍵指標、三大財務報表及獨家經營數據等數十個財務數據綜合分析，同時比對上市公司歷年數據及同業其他公司的表現，全方位、客觀化地展現個股公司的基本面，同時還有數百人金融專家團隊為個股財務狀況綜合表現打分，包括極好、優秀、良好、一般、較差、極差，供投資者參考，以擁有更多資訊進行投資決策。

舉例來説，Meta的AI和廣告復蘇都敺動了業績大超預期。2023Q2，Meta公司營收為329億美元，YoY+11%，大超彭博一緻預期的7.74%，富途證券投資研究團隊表示，美國宏觀經濟的復甦以及AI優化工具對廣告效果的提昇促進了廣告業務的迅速回暖，使其成爲公司整體業績增長的主要驅動力。預計後續經濟復甦有望帶動廣告單價的回昇，進而提高廣告收入。

而對於Microsoft來説，FY23Q4公司營收為562億美元，YOY+8%，業績僅小幅超市場預期，但FY24Q1業績指引放緩。短期來説，AI對公司業績貢獻有限，公司收入增長依然放緩，業績將面臨壓力。如何判斷企業未來趨勢走向？大行評級亦是重要參考之一，在富途牛牛App上，也提供著美股大行評級功能，250間華爾街明星機構對不同標的評級，及相關目標值均可看見，用戶可以通過美股大行評級，作爲買入、賣出的決策參考，彌補普通投資者的信息差，獲取專業投資機構的決策參考。

*免責聲明：大行評級和目標價預測由第三方提供，富途應用程序、網站及活動頁面上展示的源自第三方的信息僅供參考，不構成任何推薦，顯示的所有第三方徽標、品牌或商標僅用於識別目的。

總體來說，從財報表現來看，二季度各大科技巨頭的廣告業務復甦強勁，由於美股科技股當前估值較高，短期內可能會出現回調的風險，建議關注前期漲幅較小，估值較低，在經濟支撐下有望迎來增長的公司，同時，建議關注直接受益於AI大模型開發需求的芯片公司，持續關注AI商業化應用。

分析師

Chen Yujia

富途證券分析師

SFC CE No. BIH 327

免責聲明：本文章內容內的資料來自富途證券在文章發行時相信為正確及可靠的來源，惟本文章內容並非旨在包含投資者所需要的所有信息，並可能受送遞延誤，阻礙或攔截等因素所影響。富途證券不明示或暗示地保證或表示任何該等資料或意見的足夠性，準確性，完整性，可靠性或公平性。因此，富途證券及其關連公司（統稱“富途集團”）均不會就由於任何第三方在依賴本文章內容時所作的行為而導致的任何類型的損失（包括但不限於任何直接的，間接的，隨之而發生的損失）而負上任何責任。本文章內容只為一般性提供數據之性質，旨在供富途證券之客戶作一般閱覽之用，而非考慮任何某特定收取者的特定投資目標，財務狀況或任何特別需要。本文章內容內的任何資料或意見均不構成或被視為富途集團的任何成員作出提議，建議或徵求購入或出售任何證券，有關投資或其它金融證券。本文章內容之觀點、推薦、建議和意見均不一定反映富途證券或其關連公司的立場，亦可在沒有提供通知的情況下隨時更改，富途證券亦無責任提供任何有關資料或意見之更新。

（資料由富途提供）