華僑銀行工商舖按揭取消「封頂息」　實際按息最高達6.4厘

港元資金成本持續上升，近日再有中小型銀行調整按揭方案，今次涉取消工商舖物業按揭「封頂息」安排。



《香港01》記者今早（11日）致電華僑銀行按揭部門查詢，證實相關非住宅物業按揭，近日已作出更改。目前只設有「H（一個月拆息）＋1.6厘」或「H（三個月拆息）＋1.3厘」兩個方案，同時取消現金回贈，並設兩年罰息期。若以今日一個月拆息為4.72厘，以及三個月拆息為5.10厘計算，實際按息分別將高達6.32厘及6.4厘。

新方案實際按息高達6.4厘

據了解，永亨銀行原本就非住宅物業按揭，提供按息「H＋1.8厘」，並設有「封頂息」為「P（最優惠利率）-減2.5厘」。若以該行P為6.375厘計算，實際按息只是3.875厘。惟在新方案下，實際按息將分別升至6.32厘及6.4厘，較舊有方案實際按息，高出2.445厘或2.525厘，加幅驚人。

若以500萬元貸款額、20年還款期計算，其每個月的供款亦由原本29,970元，至少增加6,780元至36,750元，升幅達22.6%，總供款項約達882萬元，當中利息總額佔382萬元。而實際批出按揭條款，需要視乎個別客戶審批結果。《香港01》現正向華僑進行查詢。