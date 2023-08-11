港府修訂全年增長預測至4%至5%　第二季經濟增長1.5%

政府修訂經濟增長預測，由早前估算的3.5%至5.5%，修訂至4%至5%。



政府經濟顧問梁永勝表示， 在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在2023年第二季繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。實質本地生產總值按年增長1.5%，上一季升幅為2.9%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌1.3%。

他指，來自外部的貨物需求疲弱，整體貨物出口在第二季按年進一步實質急挫15.2%。輸往內地、美國和歐盟的出口急跌。然而，服務輸出繼續顯著增長22.9%。由於訪港旅客人次進一步急升，旅遊服務輸出躍升至超過八倍。運輸服務輸出隨着訪港旅遊業持續復蘇而進一步上升。商用及其他服務輸出輕微增長。與此同時，金融服務輸出進一步下跌。

本地方面，隨着經濟繼續復蘇，私人消費開支在第二季進一步顯著增加，按年實質上升8.2%。在金融狀況收緊下，整體投資開支轉為輕微下跌0.9%。

勞工市場在第二季繼續改善。經季節性調整的失業率由第一季的3.1%進一步下跌至第二季的2.9%，就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力。訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，將為私人消費提供額外支持。不過，環球經濟環境困難將繼續令香港貨物出口受壓。